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UCLA教授流落街頭！　自爆年收225萬「付不起房租」

▲▼UCLA教授流落街頭！　自爆年收225萬「還是付不起房租」。（圖／翻攝TikTok）

▲UCLA教授表示，他的年薪太低，無法支付房租，被迫成為街友。（圖／翻攝TikTok）

記者吳美依／綜合報導

美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）一名教授表示，他因為「薪資過低」流落街頭，把自身遭遇拍成影片之後，在TikTok瘋傳，但校方迄今尚未回應。

麥基翁（Dr. Daniel McKeown）是UCLA天體物理學教授，也有天體物理學博士學位，但「這個學年，我只獲得7萬美元（約新台幣225萬元）報酬」，由於付不出每月2500美元（約新台幣8萬）的房租，被迫搬出公寓，「嚴格來說，我無家可歸。我沒有自己的家。我沒有任何租約。」

如今，麥基翁把個人物品放在倉庫，並且暫時與朋友住在一起，但距離學校數小時車程，不得不改為線上授課。他仍在努力尋找學校附近、負擔得起的租屋處，正與美國教師聯盟（AFT）合作解決問題。

@danielastrophysics ♬ original sound - Daniel McKeown

麥基翁接受KTLA採訪時說，自己多次向主管要求加薪，但都被拒絕了，如今訴諸社群媒體，是希望年薪調漲至10萬美元年薪（約新台幣322萬元），才能付得起房租。根據租屋資訊網站RentCafe，他所居住的西木區（Westwood）平均租金為3700美元（約新台幣11.9萬元）。

被問及為何不去其他地方教書，麥基翁表示，「我拒絕停止教學。教導學生絕對是我的熱情所在。UCLA也是物理學界的頂尖大學。我全職教書，1年教了6門課，卻只獲得加州物理學教授平均薪資的一半薪資。這不公平。」他也希望，能夠讓同樣職位的每一位教育者，都獲得加薪。

此影片一出，許多網友湧入留言區，替麥基翁加油打氣，其中包括UCLA學生，大讚他的教學態度與風格。也有不少人質疑，如果沒有支付教授足夠生活的薪水，那麼高漲的學費都花到哪裡去了。

此前，UCLA就被批評周圍缺乏可負擔的住處，儘管2022年成為加州第一個提供學生住房的大學，但這項政策並不適用於教授。根據《洛杉磯時報》，麥基翁拍攝影片的幾周前，加州大學董事會才表決通過，要給校長們加薪，大多數增幅都高達30%。

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