史丹佛全球頂尖科學家榜公布　暨南大學校長武東星等6教授上榜

▲暨大校長武東星（左）等6位教授登上史丹佛全球頂尖科學家榜。（圖／國立暨南國際大學提供）

記者高堂堯／南投報導

美國史丹佛大學公布2024年「全球前2％頂尖科學家」（World's Top 2% Scientists）名單，國立暨南國際大學共有6位教授蟬聯入榜；校方表示，該校屬於年輕的國立大學，且經歷921洗禮，仍能展現其卓越的學術成就和國際影響力，實屬不容易。

​暨大說明，該榜單是由史丹佛大學使用引文摘要資料庫Scopus建立，使用截至今年8月1日中的作者資料，共分為22個科學領域和174個子領域，建立公開的頂尖引用科學家數據庫，也提供標準化的引文資訊，包括h指數、合著調整的hm指數、不同作者位置的論文引用數，以及一個綜合指標（c-score），顯示學者們在各自領域的學術貢獻，被視為極具權威性的學術成就榜單。



暨大指出，史丹佛在今年9月份公佈的榜單包含「終身科學影響力排行榜」及「年度科學影響力排行榜」：其中在2023「年度科學影響力」方面，資管系白炳豐、簡宏宇，及校長暨應用材料及光電工程系武東星等3位教授相繼上榜，「終身科學影響力」則有應化系林敬堯、資管系簡宏宇與白炳豐、土木系周榮昌與劉一中、以及電機系林佑昇等教授入榜，為學校帶來極高的學術聲望。



武東星表示，暨大的優異表現不僅反映在教授的成就上，最新統計顯示，暨大近年來的註冊率維持在99.9％以上，4年學生數更逆勢成長10％左右，凸顯出學生對暨大教學品質和學術研究的高度認可和信賴，也贏得社會上的極佳口碑。