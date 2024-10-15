動漫展首度開入暨大　《葬送的芙莉蓮》等名場面重現

▲暨大首度舉辦動漫展，邀請民眾體驗年輕世代的動漫文化。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立暨南國際大學圖書館即起推出「年輕世代次文化－台日漫畫激盪與交流」展覽，除安排頗受年輕世代喜愛的知名動漫作品實體展出，更邀請知名漫畫家與專家分享創作歷程與心得，展期至11月8日，讓動漫迷不用花錢遠赴台北， 歡迎民眾蒞臨參觀、實際體驗當今年輕世代的次文化。



暨大圖書館館長葉明亮表示，此次動漫展共展出動畫場景2座、角色背板1座、販售精品共180件，還與知名的動漫代理商合作，授權多樣化正版精品，以及《葬送的芙莉蓮》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》與《膽大黨》名場面場景，是動漫迷們不可錯過和打卡留念的難得機會。

此次活動也特別安排台灣漫畫文化講座，由知名漫畫家及業界專家開講，讓動漫迷或參與者都能近距離深入了解台漫的發展歷程以及未來趨勢；暨大動漫社社長吳俊穎同學表示，相當高興學校能對動漫文化的重視與推廣，讓更多人認識與理解動漫文化；該社也正積極發想，預計在展期內推出cosplay等相關活動來搭配這次的動漫展，也希望未來能夠持續擴大活動規模。





暨大主任秘書古明哲指出，在地人過去往往需舟車勞頓、遠赴都會區才有機會參加動漫展，這次校方首次結合作品展出、漫畫文化講座與動畫精品等系列活動，也開放給民眾一起參與，就近接觸自己喜愛的角色與作品，也是落實大學社會責任。