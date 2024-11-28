上海迪士尼「電動輪椅之亂」　真相竟是年輕人不想走：裝殘障吧

▲上海迪士尼樂園不少年輕遊客開著電動輪椅橫衝直撞。（圖 ／翻攝微博）



圖文／CTWANT

近日，中國上海迪士尼樂園爆出「電動輪椅之亂」，由於園區太大，不少年輕遊客懶得走路，於是假裝殘障坐著電動輪椅入園，然後開著電動輪椅在園區內橫衝直撞有如「碰碰車」，不僅危險，同時十分影響一般遊客的遊玩體驗。上海迪士尼對此回應，近日內將對相關規定進行調整。

綜合陸媒報導，近日中國網路上流傳著多則「上海迪士尼電動輪椅遊玩攻略」，內容鼓吹「解放雙腿」、「玩了一整天竟然一點都不累，建議大家到園遊玩，必須租一輛電動輪椅！」許多遊客見狀發起效仿，如今上海迪士尼門口不僅被大批電動輪椅塞爆，還有業者開準商機，帶著眾多電動輪椅到現場吆喝出租，一天的出租費約人民幣200元（約新台幣900元），遇到節假日甚至得提前預約，供不應求。

然而對於循規蹈矩的遊客來說，這些人就是遊玩時的惡夢，因為許多年輕人乘著電動輪椅在園區內橫衝直撞、競賽，撞到了人甚至還會倒打一耙，搶先開罵「你走的是不是直線啊！」，讓人大嘆：「非常影響遊玩體驗。」

根據《上海迪士尼樂園遊客須知》：遊客入園時，可攜帶以下載具或車輛進入上海迪士尼度假區全域，包括手推輪椅，不少於三個車輪且時速不超過每小時16公里的電動輪椅，但僅限用於輔助因殘障、高齡或有特定健康狀況而行動不便的遊客攜帶。陸媒指出，遊客若想向園方租賃電動輪椅，需要需要出示相關證明，但若自備電動輪椅，目前並未有相關資格限制，因此不少遊客會就近找廠商或是網路上預約租車進入園區。

「電動輪椅之亂」成為網路話題後，上海迪士尼工作人員告訴媒體，「目前輪椅還能進園區，不過近期或許將對相關規定進行調整。」

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