陳傑憲「限量周邊」來了！　地方老婆今早11點開搶

▲陳傑憲周邊商品今早11點開賣。（圖／統一獅臉書）

圖、文／CTWANT

中華隊在世界12強棒球賽奪得冠軍，許多商家趁勢推出優惠，普天同慶，MVP陳傑憲人氣更是水漲船高，超商7-ELEVEN推出陳傑憲周邊商品預購，將於今（29）日上午11點開放預購登記。全家也有推出官方授權紀念小物及等棒球帽錢包、保冷袋等獨家商品，讓民眾一同收藏這份喜悅。

陳傑憲在這次賽中拿下4座個人獎，包含MVP、打擊王、最佳外野手、最佳防守球員。7-ELEVEN宣布推出「世界冠軍MVP陳傑憲周邊商品預購」活動，商品包含陳傑憲MVP紀念毛巾、紀念T恤、紀念帽子、紀念球及紀念球衣，購買紀念球衣還會送限定小禮物「傑憲寫真小卡1組共6張」，全部都是限量，今日上午11點開放預購。

[廣告]請繼續往下閱讀...

統一獅的商城也推出陳傑憲周邊商品，除了販售與7-ELEVEN同樣的商品之外，還有紀念立牌、紀念鑰匙圈，在商城購滿1000元還送陳傑憲3張小卡、滿2000元即贈2組，不過要到3月才會開始出貨。陳傑憲在個人粉專轉發宣傳，球迷樂喊，「地方媽媽超興奮，準備收集整套隨身小卡啦」、「隨身小卡，第一次出耶」、「消費滿1000元送小卡一組3張也太佛心價了」、「地方老婆已經磨刀霍霍」。

另外，全家也在24日推出官方授權紀念小物，全店單筆消費滿168元，可再加49元購買P12棒球帽瓶蓋扣、加59元購買中華隊棒球捏捏球。搖搖茶吧全品項2杯，可再加49元購買造型杯塞，另外還有直接購買中華隊棒球帽錢包330元、購物袋290元、保冷袋380元，數量有限售完為止。

延伸閱讀

▸ 新婚妻墜海哭到癱軟！人夫狂催1事惹疑 「爽約嫩妹開房」全被起底

▸ 好友認賈永婕「確實人設崩塌」！揭相識20年真面目：被爆料不意外

▸ 她嫁豪門生2孩！尪死了被婆家「狂追遺產過戶」 律師出招反制