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「TEAM TAIWAN」帽T淘寶也有賣！　網一見傻了…業者急聲明

「TEAM TAIWAN」黑色帽T全民瘋搶　網見淘寶也有賣…台灣狼急公告

▲12強中華隊選手返台參加遊行時，身上都穿著「TEAM TAIWAN」黑色帽T。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

台灣勇奪2024世界棒球12強賽冠軍，舉國歡騰，全台又陷入棒球瘋，球迷也紛紛購買與球員們同款的商品，其中引發全民瘋搶的就是「TEAM TAIWAN」黑色帽T；但27日0點截止網路預購後，有網友發現大陸淘寶也有同款帽T，負責的業者台灣狼發聲明，強調「所有商品都經由官網販售」。

在12強賽事完美落幕後，台灣民眾的熱情仍未消去，特別是想要與球員穿上同款衣服「TEAM TAIWAN」黑色帽T，獲得授權製作帽T的台灣狼，也開了2次預購，還是有不少球迷沒買到，有買到的人也在網上分享，可能明年3、4月才會收到商品。

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「TEAM TAIWAN」黑色帽T全民瘋搶　網見淘寶也有賣…台灣狼急公告

▲「TEAM TAIWAN」黑色帽T全台民眾瘋搶，有網友發現大陸淘寶網也有同款衣服，負責的台灣狼緊急發聲強調，「所有商品都經由官網販售」。（圖／翻攝自台灣狼Threads）

買不到「TEAM TAIWAN」黑色帽T的球迷，也在網上各大平台尋找希望，有人竟發現如此「台灣味」的帽T居然在大陸淘寶網上也有販賣，令許多台灣人看傻眼。對此，台灣狼當天也在社群發公告，嚴正聲明所有商品都經由官網做販售，「請大家留意非本公司網站之連結，選購時一定要特別注意」，最後再次感謝大家的支持與關注。

除此之外，有球迷注意到「Sportsfanfun球迷瘋」推出的TEAM TAIWAN棒球外套，吊牌標示台灣製造，內標卻是「Made in China」惹議；台灣狼也透過社群針對製作產地表示，TEAM TAIWAN系列服飾堅持「MIT」製作，之後也會公開製作影像，讓球迷放心穿上最「台灣味」的衣服。

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