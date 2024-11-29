討不到免費洋芋片暴怒！　男脫衣舞俱樂部內持「轟爛陌生人臉部」

▲美國男子跟陌生人索討洋芋片吃遭拒，居然持槍朝對方臉部開轟。（圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

美國有男子因為吃不到免錢的洋芋片，居然氣到拿槍開轟，這樣的情況又發生在俄亥俄州的脫衣舞俱樂部內，當時，這名男子向俱樂部內的陌生人討洋芋片吃卻遭到拒絕，於是他憤而朝陌生人臉部開槍，這名嫌犯也因此判處9至12年的徒刑。

根據多家美媒報導，這起事件發生在2023年11月28日，地點在俄亥俄的阿克倫市，這名嫌犯賴特（Melvin Wright, Jr.）當時在一間名為「欲望冒險」（Lusty Adventure）的脫衣舞俱樂部內，向31歲的受害者要了一些免費洋芋片食用，不過賴特遭到對方婉拒，心生不滿的他，於是一路尾隨受害者到停車場，並開槍擊中受害者臉部。

這名遭到槍擊的男子當下雖然受傷，不過他仍想盡辦法，帶傷開車到鄰近的醫院急診室求助，所幸他經過6天治療保住一命，而在槍案隔天，警方也在阿克倫市南百老匯街的一輛巴士裡逮到了賴特。

據警方表示，當時在賴特起出一把手槍，而賴特也被舉補並進行案件審查，另據檢察官科爾科維奇（Elliot Kolkovich）的說法，賴特先前有曾持槍在街上亂晃，嚴重威脅到當地市民安全，「他的暴力行為毫無正當理由，我們為受害者勇敢面對這場災難感到驕傲」。

這起槍擊案陸陸續續進行審判，直到25日賴特才坦承犯下謀殺未遂及非法持有槍枝等罪行，相關判決也出爐，賴特被判處9至12年的徒刑。賴特除了必須乖乖入獄服刑，他在出獄後的10年也都會被註記為暴力犯罪者。

▲美國男子跟陌生人索討洋芋片吃遭拒，居然持槍朝對方臉部開轟。（圖／翻攝自X）

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