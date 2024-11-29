婦頭痛爆炸「確診腦膜炎」　元凶竟是每天買菜…醫：死亡率高

▲一名婦人經常頭痛，痛到要人命，原因竟和每天到菜市場買菜有關。（示意圖／翻攝自photoAC）



圖文／CTWANT

看似小毛病，其實很嚴重！中國廣東河源一名51歲婦人經常出現劇烈頭痛，「痛到想爆炸，很厲害」，整個人像要沒命一樣，起初以為只是頸椎毛病引起，但每天吃6顆止痛藥還是無效，最後才發現原因竟和自己每天到菜市場買菜有關。

據《魯中晨報》報導，婦人發燒感冒後開始劇烈頭痛，在當地醫院就診，一聲推測是頸椎病引起的，只是住院治療一段時間，體溫依舊忽高忽低，頭痛症狀也沒有緩解，持續加劇讓她寢食難安，整整10天都吃不下飯，只好到其他醫院，進一步尋求診療。

▲婦人感染隱球菌腦膜炎。（圖／翻攝自魯中晨報）



經過檢查，原來導致婦人頭痛的元兇根本不是頸椎病，而是感染隱球菌腦膜炎，主要侵犯中樞神經系統，死亡率高。醫生診斷，婦人的顱內壓增高，擠壓到旁邊的腦組織，同時引起顱腦損傷，包括導致視力下降、聽力損傷等，期間左眼差點瞎掉，幸好手術後對症治療，頭痛症狀好轉，左眼視力也恢復正常。追問才發現，罪魁禍首是菜市場裡的家禽，因為婦人每天要買菜做飯，經常會接觸家禽。

醫生說明，隱球菌是一種廣泛存在於自然環境中的真菌，在鳥類、禽類和土壤等較常見，尤其在鴿糞中大量存在，患者可能透過吸入含有隱球菌孢子的空氣而染病。

隱球菌腦膜炎的臨床表現和其他腦膜炎症狀類似，以發燒、頭痛、惡心、嘔吐為首發症狀，發病率雖低，但若沒及時治療，可能危及生命，尤其人在長期勞累、抵抗力下降的情況下，就容易中鏢。因此在接觸鳥類、家禽及動物時，要做好自我清潔，避免感染，免疫力較差的人則應避免接觸。

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