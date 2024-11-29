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林昱珉王牌兼學霸　高中老師讚認真：幾乎每次都拿滿分

記者黃翊婷／綜合報導

中華隊在世界12強棒球賽以4比0擊敗日本隊，勇奪金牌，引發全台棒球熱潮。其中王牌投手林昱珉受到許多討論，他的高中老師表示，林昱珉不僅英文流利，歷史也很好，幾乎每次考試都拿滿分，學習非常認真。

▲▼ 世界12強棒球賽冠軍戰，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

▲林昱珉在世界棒球12強金牌戰中，先發4局無失分完美壓制日本打線。（資料照／記者李毓康攝，下同。）

關於未來發展的規劃，林昱珉表示，「目前規劃休賽季，還是以增加肌肉量為主，體重也希望增加，目前是這樣，把每一種球路，可以變得更好，明年最大目標還是以為大聯盟為主，看有沒有辦法爭取開季3A，或是被邀請大聯盟春訓，希望把握住，能進到40人名單。」

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▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

▲林昱珉不僅球技精湛，課業表現也很亮眼，讓老師們印象深刻。

林昱珉不僅在球場上表現霸氣，他還是一名學霸。根據《三立新聞網》報導，林昱珉的高中歷史老師樊飛雄表示，林昱珉英文流利，歷史也強，幾乎每次考試都能拿滿分，學習態度很認真，交代任何事情都會按照步驟完成，學業表現很亮眼。

不過，林昱珉因為雙臂上的刺青，一度遭到部分網友戲稱為「8+9」。林昱珉的國小啟蒙教練賴新龍認為相關言論太誇張，林昱珉把所有的時間、心力都投注在球場，「打球的孩子不會變壞，也沒有時間變壞」，況且隨著時代變遷，刺青早已蛻變成為藝術象徵，許多人用來展現個人特質，林的刺青是旅美期間刺的。

刺青師彫育27日也在Instagram限時動態分享幫林昱珉左腿刺青的過程，表示林昱珉「一連刺了6小時，勇」，看到他在比賽中展現刺青，感到難以形容的榮耀，希望能藉此讓日式刺青文化被更多人接受，擺脫過去的刻板印象。

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