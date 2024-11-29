家樂福義大利週開跑！米其林主廚愛用頂級精品刀具、正宗義大利食材通通搬回家





▲家樂福義大利週開跑！多款正宗義大利食材、零食、飲品，讓你在家就能享受純正的義式浪漫。（圖／記者周宸亘攝，下同）

生活中心／綜合報導

韓國實境綜藝《黑白大廚》在全球掀起料理旋風，你也在家偷偷練廚藝，幻想自己變身米其林大廚嗎！家樂福「義大利週」強勢登場，不只準備好滿滿的正宗義大利食材，連米其林主廚都愛用的百年精品刀具都搬來了，讓對廚藝充滿熱情的你，在家也能品嚐最純正的「義式美味」！

在家呈現出義大利風味，最重要的就是用義大利當地的食材，這次不必遠飛義大利，快來家樂福「義大利週」就能帶你一秒置身義大利餐桌！家樂福盛大舉辦「義大利週」，將義大利在地的醬料、油、酒全都引進到全台各門市，而且大量進貨壓低價格，以親民在地價提供給消費者，這篇整理會員必買超值攻略！

▲巴薩米克醋、橄欖油、松露醬等各種義大利萬用醬料在家樂福都可以輕鬆購得，隨性的在料理中加上一點，瞬間就充滿義式情調。

義大利醬料中，巴薩米克醋、橄欖油、松露醬都屬於萬用醬料，在新鮮的食材上加一點，立刻就有異國風味！以往巴薩米克醋只在進口超市買得到，動輒上千元，家樂福「義大利週」只要149元起，滑順濃郁的巴薩米克醋搭配橄欖油調成油醋醬，可以加在沙拉、番茄上，也可以沾麵包吃都美味；必買的超值醬料還有松露醬，隨性加入飯、麵中瞬間尊榮感UP，或是像《黑白大廚》一樣配肉類一起吃，家常料理瞬間充滿義式情調；從以上的料理方式介紹中不難發現橄欖油更是義式料理的靈魂，家樂福「義大利週」的橄欖油選擇多之外，更有會員專屬的超值優惠，Costs d'Oro的特級冷壓初榨橄欖油，不限金額消費只需加價購129元即可入手，全台更只有限量1萬瓶，買完食材千萬要記得再多拿一瓶！

▲平時很難買到的義大利人氣洋芋片SAN CARLO及超大包裝AMICA，還有各種義式零食飲品都在家樂福，回家抱著邊吃邊追劇享受美好時光。

這次不僅義大利經典食材齊聚，還有多款義式零食和飲品助陣，像是義大利在地的人氣洋芋片SAN CARLO以及巨大包裝AMICA，平時在台賣場非常難買到，抱著零食邊吃邊追劇、再搭配義式飲料爽感爆表！義式風情不只在食物，飲品選擇同樣豐富，家樂福「義大利週」從無酒精的清爽飲料到層次豐富的酒精飲品一應俱全，把沙拉、牛排擺上桌時，隨性在旁邊擺一瓶義大利飲料，無論是享受一人時光或與好友聚餐，家樂福的義式零食飲品都讓日常瞬間變得異國又特別。

生活中的每個時刻，都值得擁有一點儀式感，貼心的家樂福從食材、風格全面都顧到了！加碼攜手義大利百年刀具品牌Berti推出集點換購活動！義大利百年刀具品牌Berti強調以手工打造，從低溫淬火技術、耐用的不鏽鋼刀刃，到嚴選再生材料的刀柄，獨特的製作方式更是展現義大利工匠的巧思，低調耐看、品味盡在細節中，不但是米其林主廚指定刀款，更是行家爭相收藏的高品質之作，讓人光是把它握在手中，都能感受到Berti背後的細膩與堅持。

▲▼刀具品牌Berti，只要在家樂福集點就能獲得！

這次聯名商品共推出5款超讚產品，其中Berti最著名的刀具共有四款，包含每位廚師必備的切肉主廚刀，任何肉類都能輕鬆料理；刀身寬而扁平的中式菜刀，精巧的設計無論是要切丁、切片、切絲等各種處理方式，或是當作檯面刮刀鏟起切好的食物放入鍋內都很能輕鬆完成；刀身細薄的蔬菜刀，適合展現精細的刀工來保持食材的風味與外觀；還有一刀兩用的切片抹醬刀，一邊可以切肉腸切起司，另一邊則可以塗抹果醬，享受最愜意的早餐時光。除了刀具外，更有不銹鋼攪拌盆3件組，無論是拿來保存食材、醃製食品或是作為沙拉、義大利麵等餐點的容器都很適用，真的是超萬能！

在專業主廚圈中以輕巧、觸感極好、耐用具傳承價值的刀具品牌Berti，只要在家樂福集點就能獲得！家樂福會員單筆滿250元可得1點，即日起～12/29集滿5點+349元可換購市價1500元的蔬菜刀，集滿5點+359元可換購市價1600元的切片抹醬刀，集滿5點+499元可換購市價2000元的切肉主廚刀，集滿5點+729元可換購市價3000元的中式菜刀，集滿5點+869元可換購市價4500元的不鏽鋼攪拌盆三件組，而且量販店、超市店、線上購物皆有參與，會員不管到線上或實體買東西都能在APP電子集章累積。歲末年終家庭聚會、情人約會機會多，就到家樂福買齊異國食材在家享受浪漫情調，又能獲得經典刀具喔！