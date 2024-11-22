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台灣第1款！滿漢大餐推「減鈉25%蔥燒牛肉麵」家樂福搶先開賣

▲▼滿漢大餐推出全新「減鈉25%蔥燒牛肉麵」。（圖／記者林育綾攝）

▲滿漢大餐推出全新「減鈉25%蔥燒牛肉麵」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

深夜或追劇時來碗泡麵是一大享受，不過也很多人擔心鈉含量過高，對健康有害，滿漢大餐推出新版「減鈉25%蔥燒牛肉麵」，標榜美味不減，也是台灣第一款減納最多的泡麵，將在家樂福量販超市搶先上架。

▲▼滿漢大餐推出全新「減鈉25%蔥燒牛肉麵」。（圖／記者林育綾攝）

▲「滿漢大餐」蟬聯多年家樂福料理包泡麵、牛肉麵口味熱銷第一。（圖／記者林育綾攝）

根據「世界方便麵協會WINA」統計，2023年全球超過56個國家，泡麵銷售量高達1202億份，創下歷年來新高，成為僅次於農產、巧克力的全球最暢銷民生食品。而在台灣，2023年泡麵銷售量也多達9億多份，比2022年增加了2千多萬份。

家樂福表示，「滿漢大餐」蟬聯多年家樂福料理包泡麵、牛肉麵口味熱銷第一，而日本媒體「日本經濟新聞」曾邀請多名專家，挑選出全亞洲最具代表性與特色性的泡麵，其中「滿漢大餐-蔥燒牛肉麵」獲得460分，位居亞洲第2名，台灣得分則高居第1名，被外國旅客譽為「必買伴手禮級的泡麵」。

▲▼滿漢大餐推出全新「減鈉25%蔥燒牛肉麵」。（圖／業者提供）

▲▼滿漢大餐推出全新「減鈉25%蔥燒牛肉麵」，標榜美味不減。（圖／業者提供）

▲▼滿漢大餐推出全新「減鈉25%蔥燒牛肉麵」。（圖／業者提供）

滿漢大餐也觀察到目前的世界健康趨勢，依日商環球訊息公司(GLL)發佈的國際市場調查報告指出，在預測期2022-2029年期間，全球低鹽食品市場預計將以5.98%的複合年增長率增長，而亞太地區將佔據主導地位。

滿漢大餐接軌國際趨勢，推出新版「減鈉25%蔥燒牛肉麵」，也是台灣第一款減納最多的泡麵。由於減鈉需降低食用鹽的添加量，大眾常有美味是否扣分的疑慮，但滿漢大餐「蔥燒牛肉麵減鈉25%」打破刻板印象，湯頭在直火爆炒下逼出青蔥香，拌炒川味豆瓣及香辛料，融合出濃郁中帶嗆辣的口感，加上獨特調味工藝，主打減鈉仍不減美味。

▲▼滿漢大餐推出全新「減鈉25%蔥燒牛肉麵」。（圖／業者提供）

▲滿漢大餐全新「減鈉25%蔥燒牛肉麵」，家樂福搶先開賣。（圖／業者提供）

滿漢大餐「減鈉25%蔥燒牛肉麵」將於全台家樂福量販、超市、線上購物、家速配等同步搶先開賣，即日起至11月30日，嚐鮮價特惠每碗50元，再加碼送會員紅利20倍點數。

●全家X鼎泰豐「紅燒蕃茄醬」系列

全家便利商店近來再度與鼎泰豐合作，推出全新「紅燒蕃茄醬」系列，包括「紅燒蕃茄牛肉燴飯」使用店內人氣紅燒蕃茄醬熬煮成紅燒牛燴汁，搭配滷製入味的特選牛腱心、青江菜及白蘿蔔搭配，更放上蕃茄丁更添濃郁，呈現品牌人氣風味。

▲▼全家便利商店近來再度與鼎泰豐合作，推出全新「紅燒蕃茄醬」系列。（圖／業者提供）

▲全家便利商店近來再度與鼎泰豐合作，推出全新「紅燒蕃茄醬」系列。（圖／業者提供）

「紅燒蕃茄豬肉湯麵」滑順細白麵吸附滿滿紅燒番茄醬汁，搭配整片豬肉及板豆腐等配菜，佐以蔥花點綴，豐富口感更為享受，兩款商品售價皆為109元。

消費者可透過「全家」APP地圖趣「聯名地圖」，查詢鄰近販售店舖，即日起至12月10日，購買包含鼎泰豐、山海樓、雙月等指定殿堂聯名鮮食，即可用10元加購指定FamiCollection瓶裝茶飲(700ml)。

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