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台版辛辣麵！來一客睽違25年推新口味「辛辣香菇」1周狂賣4萬杯

▲▼來一客暌違25年推出全新口味「辛辣香菇」。（圖／記者林育綾攝）

▲來一客暌違25年推出全新口味「辛辣香菇」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台灣人最熟悉的泡麵品牌來一客，推出全新口味「辛辣香菇」！距離上次1999年新口味韓式泡菜發表，已相隔25年，將征服喜愛辛辣的族群，創造出屬於台版的辛風味。今年秋天試賣時就在網路成為熱搜話題，短短不到10天就創下20萬杯銷售成績。如今家樂福開賣1周也高達4萬杯，並將在11月9日、10日分別於家樂福桂林店、新店店舉辦試吃活動。

▲▼來一客暌違25年推出全新口味「辛辣香菇」。（圖／記者林育綾攝）

▲來一客暌違25年推出全新口味「辛辣香菇」。（圖／記者林育綾攝）

家樂福表示，來一客杯麵每年都銷量都登上通路熱銷前3名，口味有「鮮蝦魚板、京燉肉骨、川辣牛肉、牛肉蔬菜、韓式泡菜、肉燥波菜」6種，如今開發第7款全新口味「辛辣香菇」，距離上一次1999年新口味韓式泡菜的發表已相隔25年，將征服喜愛辛辣的飲食客群。

據悉，來一客「辛辣香菇」是由業者從韓國一家泡麵大廠挖角顧問所研發，口味媲美韓式正宗辛辣風味，讓新品口味有獨家特色，麵體、調味都更美味。

▲▼來一客暌違25年推出全新口味「辛辣香菇」。（圖／記者林育綾攝）

▲來一客「辛辣香菇」推出一周狂賣4萬多杯。（圖／記者林育綾攝）

在麵體方面，以往台灣速食麵雖然沖泡快，但缺點是不耐放、易軟爛；而近年市占率較高的韓國進口泡麵的，雖然口味新穎，但普遍麵體口感生硬，不適用悶泡，烹煮時間花費較久。因此來一客新一代麵體革新，改善這些缺點，並專為韓式辛辣風味特別研發，創造出「韓式Q滑嚼勁，麵體復水快速，兩全其美」的獨家麵體。

調味方面，來一客研發團隊攜手韓國資深研究顧問총성록（洪性祿）指導韓式道地調味，選用湯頭以進口青陽辣椒、韓式大醬與韓式醬油調配，特選香菇增添馥郁香氣」，沖泡後辛香美味飄逸湧出。另外，產品內容調配與食材不使用動物性原料，因此蔬食者皆也可以享用。

▲▼來一客暌違25年推出全新口味「辛辣香菇」，家樂福將推出獨家優惠。（圖／業者提供）

▲即日起至11月21日，「來一客辛辣香菇」在家樂福推出獨家優惠。（圖／業者提供）

家樂福表示，來一客「辛辣香菇」推出一周就爆賣4萬多杯，還賣到缺貨。「來一客辛辣香菇」單杯原價35元，即日起至11月21日家樂福獨家優惠「3入組84元」，等於每杯只要28元。

今（8日）家樂福舉行來一客「辛辣香菇」發表會，特別邀請統一獅Uni-Girls 韓籍人氣應援啦啦隊趙娟週出席，以韓國人習慣吃辣，對辛辣獨有的研究角度，品嚐來一客辛辣香菇的口感魅力，同時宣布即將在11月9日於家樂福桂林店、11月10日新店店，下午3點到5點舉行試吃活動。

▲全家聯名「無敵家」，推出3款拉麵獨家商品。（圖／業者提供）

另外，全家便利商店與東京人氣排隊拉麵「無敵家」獨家聯名，打造3款最受歡迎的拉麵風味新品，神還原大蒜豚骨湯頭。其中「大蒜豚骨醬油風味拉麵」泡麵，香濃的大蒜豚骨醬油風味湯底，搭配Q彈有勁的麵條，隨時想吃就來一碗超滿足，還有2款零食「螃蟹味噌拉麵風味米餅」、「豚骨醬油風味玉米點心」，酥脆涮嘴。

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