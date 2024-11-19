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下午4點開搶！家樂福也賣鬆餅堡　網驚呼：餅皮還是現煎的

▲家樂福台中文心店跟風開賣「鬆餅火腿豬肉堡」。（圖／家樂福提供）

▲家樂福台中文心店跟風開賣「鬆餅火腿豬肉堡」。（圖／家樂福提供，下圖同）

記者楊惠琪／台北報導

台灣麥當勞13日首賣日本神級早餐McGriddles「厚鬆餅堡系列」，掀起一波早餐之亂，上市僅短短6天近乎售罄。家樂福台中文心店也跟上這波鬆餅堡熱潮，近日悄悄開賣「鬆餅火腿豬肉堡」，每份售價65元，引發網友熱議。家樂福公關表示，目前只有文心店單店販售，因消費者反映熱烈，目前正評估是否也在北部、南部據點開賣。

台灣麥當勞上周開賣「厚鬆餅堡系列」，家樂福台中文心店也開始跟風，連日在賣場測試開賣「鬆餅火腿豬肉堡」，昨天正式開賣，下午4點開始供應，限量15個，馬上就熱銷一空。

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家樂福公關表示，目前全台僅有文心店單店販售，原本只是賣場人員的創意發想，沒想到一推出就掀起熱潮，還吸引消費者提早到場排隊，因產品是現場製作，必須經過現煎鬆餅皮、豬肉片與火腿等烹調程序，每日只能限量供應，至於選在下午時段開賣，是配合上班族下班、學生下課時間。

▲家樂福台中文心店跟風開賣「鬆餅火腿豬肉堡」。（圖／家樂福提供）

家樂福公關說，因消費者反映熱烈，目前內部正在評估人力和場地，不排除將「鬆餅火腿豬肉堡」規劃為正規商品，推廣至北部、南部其他據點，但因為製作必須有爐台作業空間，因此會以量販賣場為主，一般超市店面可能暫不考慮，若有進一步銷售訊息，會盡快對外公布。

有網友把家樂福推出的鬆餅堡放上網，掀起熱議，有網友說：「家樂福越來越懂得流量密碼了」、「告訴我，為什麼好吃的東西都在中南部出現」、「家樂福真會做生意」、「鬆餅居然是現煎的」、「很會！在風口上還便宜4元」。

▲家樂福台中文心店跟風開賣「鬆餅火腿豬肉堡」。（圖／家樂福提供）

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