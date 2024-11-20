　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

滿足所有衛生紙使用需求的貼心選擇　家樂福自有品牌衛生紙

▲▼家樂福,自有品牌,衛生紙。（圖／家樂福提供）

▲家樂福自有品牌衛生紙，照顧到所有使用衛生紙的需求。

圖、文／家樂福提供

有沒有算過，你家裡同時使用幾種衛生紙呢？有的人是一個款式用到底，有的人卻是精打細算講究得很，餐桌上擦嘴巴、擤鼻涕擦臉、廁所擦屁股，通通都用不同的衛生紙。而在選擇衛生紙的時候，你最在意的是價格、抽數還是尺寸和厚度？不同的人對衛生紙的需求大不相同，但多數人在使用衛生紙的時候，最討厭的就是紙張太薄、一碰就破；也有人皮膚較敏感，需要柔軟、觸感佳的衛生紙；而既然是要跟肌膚接觸使用，當然要在意紙漿來源是否純淨、不含化學成分。家樂福自有品牌衛生紙，照顧到所有使用衛生紙的需求，不管對衛生紙抱有什麼期待，都能獲得滿足。

▲▼家樂福,自有品牌,衛生紙。（圖／家樂福提供）

▲家樂福自有品牌衛生紙選用FSC（森林管理委員會）認證紙漿。

環保純淨，使用最安心

家樂福自有品牌衛生紙，不僅是日常必需品，更是一份對地球的愛與心意。選用FSC（森林管理委員會）認證紙漿，100%原生紙漿好品質，有助增加森林碳儲量與維護自然生態，永續地球資源，不僅自己用得舒適，在使用衛生紙的同時，也等於默默地為地球盡了一份力，心裡多一份踏實。

▲▼家樂福,自有品牌,衛生紙。（圖／家樂福提供）

▲家樂福自有品牌衛生紙不添加螢光劑、染料等化學添加物。

▲▼家樂福,自有品牌,衛生紙。（圖／家樂福提供）

▲家樂福自有品牌衛生紙100%原生紙漿好品質。

愛地球，更要好好愛自己，家樂福自有品牌衛生紙不添加螢光劑、染料等化學添加物，質地柔軟，不論是臉部、肌膚或其他敏感部位，都可以安心使用；且具有良好的水中分散性，使用後可隨水分解，不易堵塞馬桶，解決了家裡使用衛生紙的一大困擾。而三款衛生紙的外包裝都有兩隻熊互相依靠的背影，看了感覺好溫柔、好療癒，家樂福輕柔三層抽取式衛生紙的紫色款設計，更讓人感覺輕飄飄、蓬鬆鬆的， 好像進入一場奇幻又舒適的夢境。

▲▼家樂福,自有品牌,衛生紙。（圖／家樂福提供）

▲「家樂福三層抽取式衛生紙」質地厚實、韌性十足。

不論對衛生紙有什麼樣的期待，通通都能滿足

「家樂福三層抽取式衛生紙」質地厚實、韌性十足，帶著微妙的彈性與耐用感，不易破損，特別適合擺放在浴室與廁所，提供如廁時的安心呵護，每次抽取都為日常增添一份穩定安心與舒適價值。家樂福「輕柔」三層抽取式衛生紙則帶來如棉花般輕盈蓬鬆的柔軟觸感，像一陣輕風般撫過肌膚，特別適合鼻子過敏、需要常常擤鼻涕的人，不容易摩擦破裂，更不會刺激肌膚，每一次使用都是一場舒適的療癒體驗，而且情緒價值滿分。至於「家樂福抽取式衛生紙」，則是高CP值的選擇，簡約的厚度與實用的質地，適合放置在客廳或餐桌上，隨時為家人或客人提供便利，滿足生活中每一處的細微需求。

▲▼家樂福,自有品牌,衛生紙。（圖／家樂福提供）

▲家樂福自有品牌衛生紙是高CP值選擇。

另外，對於家中有毛小孩的飼主來說，三層衛生紙更是不二選擇，穩固耐用的質地，非常適合清理狗狗或貓咪的排泄物，這份貼心設計讓清潔變得輕鬆省力，也為與寵物的日常生活增添了一份安心與信賴感。家樂福自有品牌衛生紙的高CP值與高品質，絕對是家中各地方使用衛生紙的首選，門市和家樂福線上購物/家速配都能買到；使用家樂福線上購物或家速配下單購買，再也不用辛辛苦苦提著大包小包，只要動動手指，所有東西都會送到家，買東西更方便、更輕鬆了。

▲▼家樂福,自有品牌,衛生紙。（圖／家樂福提供）

▲▼家樂福三層抽取式衛生紙，讓清潔變得輕鬆省力。

▲▼家樂福,自有品牌,衛生紙。（圖／家樂福提供）
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
走私1億元毒品來台　富二代職業選手被逮
沒壞習慣！她頭痛2個月「肺腺癌末期」傻了
12強台委大戰！羅戈點名2打者：就看明天誰更厲害
快訊／納豆求婚依依成功！　飛沖繩浪漫跪地：妳幫我撿回命
快訊／台鐵司機員駕駛座猝死
快訊／謝宜容反擊！　搶勞動部停職前請辭
明天無法對戰台灣？勝騎士沒日本簽證　緊急飛回委內瑞拉

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

家樂福推期間限定「熱紅酒美式」！麝香葡萄蛋糕、蘋果披薩開賣

滿足所有衛生紙使用需求的貼心選擇　家樂福自有品牌衛生紙

應援女神璇璇搶體驗限定LINE GO熊大車！愛上LINE GO綠能便利移動魅力

2個月連收2店！肯德基全台首家「數位旗艦店」悄悄關了　

全聯隔日達改名「全電商」！黑五加碼折555元　爆殺品搶先看

【廣編】寶可夢聯名佛跳牆秒殺完售！老協珍官網開賣兩小時搶購一空，網友哀號求加貨

賀中華隊打進4強！肯德基2大限時優惠來了　咔啦雞腿堡只要10元

必勝客「4大優惠」慶中華隊進4強！比薩下殺199元、套餐百元有找

鍾欣凌玩滑索「落地慘摔」　嚇到飆淚..嚴藝文一旁笑瘋

【這哥是來交朋友的吧】 #12強賽 隊友在暫停開會...古巴選手直接和台灣球迷練球XD

小六弟獨自煮出2菜1湯　弄完還會善後網友讚爆

尪開心從月子中心螢幕看孩　轉頭見她消失：我女兒咧QQ

高雄違停駕駛拒檢突踩油門　2警慘遭拖行摔倒影片曝！

石牌口香糖爺爺故事催淚　「沒有錢怎麼有親戚」惹鼻酸

就一起！長榮班機經東京巨蛋　機長廣播應援：中華隊加油

感動！台灣球迷撐起巨大國旗幫 #中華隊 集氣

逆轉肌齡的秘密　肌膚再生基因大解密　皮膚科醫師教你怎麼選

陳傑憲實現赴日承諾！讓東京巨蛋變台北大巨蛋

滿足所有衛生紙使用需求的貼心選擇　家樂福自有品牌衛生紙

應援女神璇璇搶體驗限定LINE GO熊大車！愛上LINE GO綠能便利移動魅力

2個月連收2店！肯德基全台首家「數位旗艦店」悄悄關了　

全聯隔日達改名「全電商」！黑五加碼折555元　爆殺品搶先看

【廣編】寶可夢聯名佛跳牆秒殺完售！老協珍官網開賣兩小時搶購一空，網友哀號求加貨

賀中華隊打進4強！肯德基2大限時優惠來了　咔啦雞腿堡只要10元

必勝客「4大優惠」慶中華隊進4強！比薩下殺199元、套餐百元有找

施工粉塵釀死？　星聚點曝照片：接獲陳情隔日即啟動清潔作業

春陽茶事「買1送1」限時2周開跑！冬瓜茶、冬瓜檸檬一次喝

朱芯儀老公「考上政大EMBA碩士班」！　喜曬錄取通知：壓根沒想過

中華隊這屆超威！他讚1人是「站上4強之巔」關鍵：幕後大英雄

王勝偉看到學弟渴望、韌性　首戰打敗韓國不簡單

黑貓「太愛講話」遭棄養！獨自睡在停車場　暖女撿回家給滿滿疼愛

台美破1億大麻花走私案　操盤手是富二代！混黑幫+高球職業選手

馬英九痛斥賴清德「和平之路」是詐術　綠：誰詐欺國人大家很清楚

林昀儒年終賽「先聽牌」卻遭逆轉　與鄭怡靜雙雙無緣8強

穿日本隊球服　陸男遭集體追趕罵「漢奸」、強行脫衣

養到傳說中「黃金臘臘臘腸」　媽笑曝身高：大概有200公分

消費熱門新聞

肯德基2大限時優惠狂賀中華隊進4強

全聯隔日達改名「全電商」！黑五爆殺品搶先看

韓星搶先試喝燦笑「要瘋掉了」！

肯德基全台首家數位旗艦店關了！

日本名店主廚監製「巧克力杯子蛋糕」全臺7-11療癒開賣

必勝客「4大優惠」慶中華隊進4強

麥當勞錯貼公告新品意外曝光！業者回應

應援女神璇璇體驗LINE GO熊大車

麥當勞「2品項停售」！

漢堡王超人氣「捲捲德腸堡」回歸

冬之茶與陳年老茶　喜迎天仁71周年慶

直擊！全台首座自動義大利麵產線

快訊／麥當勞連7年漲價！18款超值全餐最多漲3元

寶可夢聯名佛跳牆秒殺完售！

更多熱門

相關新聞

下午4點開搶！家樂福也賣鬆餅堡　網驚呼：餅皮還是現煎的

下午4點開搶！家樂福也賣鬆餅堡　網驚呼：餅皮還是現煎的

台灣麥當勞13日首賣日本神級早餐McGriddles「厚鬆餅堡系列」，掀起一波早餐之亂，上市僅短短6天近乎售罄。家樂福台中文心店也跟上這波鬆餅堡熱潮，近日悄悄開賣「鬆餅火腿豬肉堡」，每份售價65元，引發網友熱議。家樂福公關表示，目前只有文心店單店販售，因消費者反映熱烈，目前正評估是否也在北部、南部據點開賣。

家樂福推麝香葡萄蛋糕、蘋果披薩

家樂福推麝香葡萄蛋糕、蘋果披薩

馬來西亞美食大集合！自煮冬蔭功只要百元

馬來西亞美食大集合！自煮冬蔭功只要百元

「吉伊卡哇」周邊家樂福、7-11限量開賣

「吉伊卡哇」周邊家樂福、7-11限量開賣

永豐餘全台第一包「全紙包裝」抽取式衛生紙　包裝100%可回收

永豐餘全台第一包「全紙包裝」抽取式衛生紙　包裝100%可回收

關鍵字：

家樂福自有品牌衛生紙

讀者迴響

熱門新聞

獨家大根出面談小孩這次不忍了

大根被爆未婚生子！2歲兒的媽是長榮空姐

日媒態度大轉變！台灣弱隊變亞洲第2

王仁甫女兒18歲了！

曾頌恩報備嗨笑「跟空姐坐」　老婆4字有殺氣

北韓士兵「性侵俄女教師」　她遭綑綁難反抗

阿兵哥約旅館打手遊　正妹痛哭控性侵「毀掉我第一次」

12強「場邊正妹」竟是第一女神！　球迷發現搶合照

被大根怒控爆他未婚生子「居心叵測」

21歲女撞爛試乘車總代理：保險處理

讚嘆總機！蔡其昌搞定中華隊回程機票

明後天雨最大　下周跌破15度「逼近冷氣團等級」

勝騎士返委辦簽證 教頭點名2投對台灣

快訊／歐陽妮妮公開寶寶性別「氣球一戳破哭了」

「大巨蛋散場1幕」太沒品　他怒：一路屁股後面聞

更多

最夯影音

更多

鍾欣凌玩滑索「落地慘摔」　嚇到飆淚..嚴藝文一旁笑瘋

【這哥是來交朋友的吧】 #12強賽 隊友在暫停開會...古巴選手直接和台灣球迷練球XD

小六弟獨自煮出2菜1湯　弄完還會善後網友讚爆

尪開心從月子中心螢幕看孩　轉頭見她消失：我女兒咧QQ

高雄違停駕駛拒檢突踩油門　2警慘遭拖行摔倒影片曝！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面