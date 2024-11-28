跟著《鯤島行者》走入400年前大員市鎮　老食材新手法打造食的好滋味

▲台南市文資處邀請台南晶英酒店、堯平布朗尼，搭配高粱、鹿肉、虱目魚與椰奶等當時食材，開發屬於400年獨特滋味，民眾只要來到台南就有機會享受大航海時代的台南400風味。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

重返台南大航海時代現場的3D歷史電玩《鯤島行者》，11月19日正式在Steam遊戲平台上線，為使玩家更能沉浸在四百年前大員市鎮，台南市文資處邀請台南晶英酒店、堯平布朗尼，搭配高粱、鹿肉、虱目魚與椰奶等當時食材，開發屬於400年獨特滋味，民眾只要來到台南就有機會享受大航海時代的台南400風味。

台南市文化局表示，本次由台南晶英酒店ROBIN’S日風和食鐵板燒主廚鄭安宏帶領團隊，透過文獻研究與田野調查，探尋400年前在台南出現的各種食材，並新開發出包含「雪落煙燻鹿肉薄片」、「鹽漬虱目魚慕斯奶油吐司」、「海島鬼頭刀魷魚小封肉」、「薑味牡蠣佐鳳梨莎莎」等料理；台南知名甜點店堯平布朗尼，則運用股。回應台南歷史的開放性與海洋精神，同時也點出台南作為重要海上貿易中繼站的角色，外來食材與平原物產匯聚於此。

主廚鄭安宏提到，台南晶英酒店作為台南的一份子，在台南400的重要時刻也非常希望參與其中。本次的餐點研發是以400年前大航海時代為起點發想，例如鹿肉其實是台南平原地區住民重要的蛋白質來源與貿易商品；鹽漬、日曬與風乾是早期保存海鮮的方法，此次運用虱目魚、鬼頭刀等等與台南密切相關的海洋食材，「虱目魚慕斯奶油吐司」運用小隻的虱目魚全魚，做成帶有虱目魚肉獨特風味的慕斯，在奶油吐司的襯托下，是傳統與創新的完美結合；「海島鬼頭刀魷魚小封肉」則是運用漁民日常食用的海鮮類別，打造海島獨有的封肉料理，成為海洋人民接待賓客的上乘料理。

堯平布朗尼介紹，本次搭配《鯤島行者》遊戲推出「高粱布朗尼」新口味，使用金門酒廠生產的高梁酒製作。在發想和製作過程中翻找文獻發現，400年前的荷蘭文獻上即記載taraun(高粱)的食用穀物，是當時居住在平原地區原住民族群常用的食材。目前高粱布朗尼會常態性推出，四百年前台南原住民的食材與巧克力布朗尼的結合，歡迎到堯平布朗尼選購。

文化局長謝仕淵說，在日常生活中遇見歷史的軌跡，是生活在台南的人共通的經驗。歷史有各種面向，看待歷史的方式也非常多元。此次文資處在文化部文資局的支持下，與國立成功大學攜手合作，開發出在虛擬遊戲世界裡認識400年前台南的電玩遊戲《鯤島行者》，這是走入台南400的一種方法；透過台南晶英酒店和堯平布郎尼團隊的巧手，結合400年前老食材與當代新手法的味覺體驗，食的400年滋味，則是參與台南400的另一種體驗方式。