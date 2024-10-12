2024台南400　「荷蘭東印度公司與大員」國際學術研討會登場

▲2024「荷蘭東印度公司與大員：十七世紀的東亞海域」國際學術研討會，12日於文化部文化資產局文化資產保存研究中心B1國際會議廳展開為期二天的論文發表與交流對話。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市立博物館與中央研究院台灣史研究所及國立台灣歷史博物館、曹永和文教基金會、國立成功大學歷史系共同舉辦2024「荷蘭東印度公司與大員：十七世紀的東亞海域」國際學術研討會，12日於文化部文化資產局文化資產保存研究中心B1國際會議廳展開為期二天的論文發表與交流對話。

本次會議邀請台灣、荷蘭、義大利等國學者，共計17篇中、英文論文發表，探討1624年荷蘭東印度公司（VOC）船隻來到台灣，並以在大員修築熱蘭遮堡與市鎮為始，開啟台南甚至是台灣正式與國際接軌，並於歷史、生活、文化等面向上所產生的改變。

本次會議以「台灣在十七世紀東亞海域的定位與角色」為主軸，首先由兩位荷蘭萊頓大學教授針對荷蘭東印度公司在台興設的防禦建築、商館對台灣的重要性以及荷蘭人來台帶來了不同文化、制度對台所產生的影響，緊接著探討各群族在這時期先後來到台灣，與當地原住民共存、共處，進而激盪出不同文化間相互碰撞所產生的火花，豐富了台灣多元文化風貌。

南市博指出，在台南400之際，透過學術交流與新觀點提出，共同回望這段在多元族群文化交流與競爭的歷史，思考當今台灣在東亞海域的定位與角色。同時為增加研討會多元性，諸位學者針對各自研究主題，提取各式新觀點，重新梳理台南400年來重要歷史脈絡與文化價值。

台南市文化局長謝仕淵表示，2024年台南走入世界400年，為紀念此一重要時刻，特籌劃辦理此場國際學術研討會，期望藉由各國學者多面向及深度對話與討論，發掘台南獨特的人文歷史，重塑獨一無二的台南新風貌，更感謝來自全國與會的民眾，讓我們在這重要歷史節點一同參與，在400年來的文化基礎上，對於這座城市記憶、文化底蘊進行提取與轉化，以嶄新的視角迎接下一個400年。