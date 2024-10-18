台南首創「台南好呷市」電子商務平台　黃偉哲：傳播台南好滋味

▲台南市長黃偉哲出席「台南好呷市」成果發布記者會，他呼籲大家把握良機，動動手指線上選購，直送到府，在家就可品嚐台南市場名攤美食。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市以美食聞名，傳統市場更有許多外鄉遊子念念不忘的好味道，市府近期輔導攤商推出「台南好呷市」線上購物，藉由電子商務平台行銷全國，市長黃偉哲18日出席「台南好呷市」成果發布記者會，他表示上線至今已賣出855組，市場反應相當熱烈，呼籲大家把握良機，動動手指線上選購，直送到府，在家就可品嚐台南市場名攤美食。





市長黃偉哲表示，台南小吃美食不勝枚舉，不僅有大家耳熟能詳的美食，還有許多隱藏版的傳統市場好滋味，此次特別輔導4項特色市場美食，如西門淺草市場飯賣人口炒飯專賣店的「火燒蝦肉絲蛋炒飯」、綣綣屋的「黑糖珍珠×宇治焙茶冰淇淋」、東菜市月霞麵攤的「雙醬拌麵」及下營市場二七手工食品的「韓式道地脆蘿蔔」等4款優質冷凍冷藏商品，透過電子商務平台，讓台南傳統市場名攤美食不再侷限當地，全國消費者皆可輕鬆入手、在家大啖台南美食。





經發局長林榮川指出，市府之前在新北板橋大遠百、台中大遠百，舉辦「快閃試吃體驗台南市場好味道」活動，現場民眾反應熱烈，也有居住外地的台南鄉親及曾在台南求學生活的朋友，趁此良機回味懷念的台南味。





市場處長王俊博表示，市府協助傳統市場跟時代腳步，媒合外送業者foodpanda及Uber Eats進駐市場，提供外送服務；導入行動支付，讓消費者付款更多元便利。本計畫遴選出四家優質攤商，透過專業團隊輔導，成功推出四款優質特色商品，將台南市場傳統好味行銷到全國。





商品在電子平台（ https://tw.shp.ee/nnuDAr4 ）及（ https://lihi.cc/S7v9z ）購物平台開賣，限時限量，消費者只要動動手指線上選購，就可享受台南市場精選美味。即日起至10/31止，消費滿1千元即可折1百元。