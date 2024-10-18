　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南首創「台南好呷市」電子商務平台　黃偉哲：傳播台南好滋味

▲台南市長黃偉哲出席「台南好呷市」成果發布記者會，他呼籲大家把握良機，動動手指線上選購，直送到府，在家就可品嚐台南市場名攤美食。（圖／記者林東良攝，下同）

▲台南市長黃偉哲出席「台南好呷市」成果發布記者會，他呼籲大家把握良機，動動手指線上選購，直送到府，在家就可品嚐台南市場名攤美食。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市以美食聞名，傳統市場更有許多外鄉遊子念念不忘的好味道，市府近期輔導攤商推出「台南好呷市」線上購物，藉由電子商務平台行銷全國，市長黃偉哲18日出席「台南好呷市」成果發布記者會，他表示上線至今已賣出855組，市場反應相當熱烈，呼籲大家把握良機，動動手指線上選購，直送到府，在家就可品嚐台南市場名攤美食。

▲台南市長黃偉哲出席「台南好呷市」成果發布記者會，他呼籲大家把握良機，動動手指線上選購，直送到府，在家就可品嚐台南市場名攤美食。（圖／記者林東良攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南小吃美食不勝枚舉，不僅有大家耳熟能詳的美食，還有許多隱藏版的傳統市場好滋味，此次特別輔導4項特色市場美食，如西門淺草市場飯賣人口炒飯專賣店的「火燒蝦肉絲蛋炒飯」、綣綣屋的「黑糖珍珠×宇治焙茶冰淇淋」、東菜市月霞麵攤的「雙醬拌麵」及下營市場二七手工食品的「韓式道地脆蘿蔔」等4款優質冷凍冷藏商品，透過電子商務平台，讓台南傳統市場名攤美食不再侷限當地，全國消費者皆可輕鬆入手、在家大啖台南美食。

▲台南市長黃偉哲出席「台南好呷市」成果發布記者會，他呼籲大家把握良機，動動手指線上選購，直送到府，在家就可品嚐台南市場名攤美食。（圖／記者林東良攝，下同）

經發局長林榮川指出，市府之前在新北板橋大遠百、台中大遠百，舉辦「快閃試吃體驗台南市場好味道」活動，現場民眾反應熱烈，也有居住外地的台南鄉親及曾在台南求學生活的朋友，趁此良機回味懷念的台南味。

▲台南市長黃偉哲出席「台南好呷市」成果發布記者會，他呼籲大家把握良機，動動手指線上選購，直送到府，在家就可品嚐台南市場名攤美食。（圖／記者林東良攝，下同）

市場處長王俊博表示，市府協助傳統市場跟時代腳步，媒合外送業者foodpanda及Uber Eats進駐市場，提供外送服務；導入行動支付，讓消費者付款更多元便利。本計畫遴選出四家優質攤商，透過專業團隊輔導，成功推出四款優質特色商品，將台南市場傳統好味行銷到全國。

▲台南市長黃偉哲出席「台南好呷市」成果發布記者會，他呼籲大家把握良機，動動手指線上選購，直送到府，在家就可品嚐台南市場名攤美食。（圖／記者林東良攝，下同）

商品在電子平台（ https://tw.shp.ee/nnuDAr4 ）及（ https://lihi.cc/S7v9z ）購物平台開賣，限時限量，消費者只要動動手指線上選購，就可享受台南市場精選美味。即日起至10/31止，消費滿1千元即可折1百元。

▲台南市長黃偉哲出席「台南好呷市」成果發布記者會，他呼籲大家把握良機，動動手指線上選購，直送到府，在家就可品嚐台南市場名攤美食。（圖／記者林東良攝，下同）▲台南市長黃偉哲出席「台南好呷市」成果發布記者會，他呼籲大家把握良機，動動手指線上選購，直送到府，在家就可品嚐台南市場名攤美食。（圖／記者林東良攝，下同）

ET快訊
少年撞死3人「全身多重性創傷」　女客主動脈斷裂慘死
快訊／15歲少年「雙手上銬」　走上囚車
快訊／持刀女衝和平醫院！醫師坐診間嚇到不敢動
快訊／爸爸鞠躬道歉　「我對不起大家，我不會教小孩」
外公急打越洋電話「很難過」　親友曝：很善良一家人
遭15歲少年撞死...騎士是華航主管　才剛做完健檢卻喪命
快訊／藍委問你想下台？　卓榮泰：若為政局穩定我願意
臭豆腐闆娘、員工也燙傷　老闆嘆：更擔心死掉的人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

孔廟執行長要用台獨包圍中國？　王家貞怒轟要求下台否則刪預算

台東便當餐飲業者稽查抽驗　1件不合格移送來源縣市查處

宜蘭茶勁厲害！　玉露、松輝茶園奪全國有機袋茶特選獎

台南首創「台南好呷市」電子商務平台　黃偉哲：傳播台南好滋味

慈濟大愛保護管束人　屏檢頒獎感謝協助推動生命教育

2024台灣設計展推出特色散步路徑　與皮克敏同遊台南巷弄！

全台唯一樂高展在屏菸　手刀搶購預售票可抽機票

銀髮族谷關泡湯等公車日曬雨淋　陳情盼增設候車亭

奧運銅牌拳擊手陳念琴蒞臨嘉藥　激勵學子勇敢追夢

崑山科大培育國際移動力人才　投入逾3700萬送學生出國交流

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面1死2命危

北市轎車撞店家1死2命危　警當場逮捕15歲肇事駕駛

歐陽妮妮曝「懷孕當下」楊丞琳驚喜尖叫　「全家爆哭」歐陽龍：暫時別打牌了XD

男友玩手遊中白貓湊近加入　女見牠認真緊盯螢幕笑翻XD

新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉

阿本「不想再演」出櫃..38歲才敢放鬆玩　拍BL劇「初嘗戀愛美好」：此生沒感受過

曾之喬揭曉寶寶性別 「獨一無二的你」　＃星光雲REELS

「一世代」連恩佩恩墜樓身亡..享年31歲　死前疑情緒失控「飯店大廳摔筆電」

8萬年一遇！紫金山彗星現蹤　玉山氣象站也捕捉絕美畫面

孔廟執行長要用台獨包圍中國？　王家貞怒轟要求下台否則刪預算

台東便當餐飲業者稽查抽驗　1件不合格移送來源縣市查處

宜蘭茶勁厲害！　玉露、松輝茶園奪全國有機袋茶特選獎

台南首創「台南好呷市」電子商務平台　黃偉哲：傳播台南好滋味

慈濟大愛保護管束人　屏檢頒獎感謝協助推動生命教育

2024台灣設計展推出特色散步路徑　與皮克敏同遊台南巷弄！

全台唯一樂高展在屏菸　手刀搶購預售票可抽機票

銀髮族谷關泡湯等公車日曬雨淋　陳情盼增設候車亭

奧運銅牌拳擊手陳念琴蒞臨嘉藥　激勵學子勇敢追夢

崑山科大培育國際移動力人才　投入逾3700萬送學生出國交流

「互助聯誼會」非法吸金17億　鳥松住二土地2.5億法拍

人工電子耳給付落後！醫籲擴大納單側重度聽損　健保署將評估

瑪爾濟斯看電視「王座」被哥霸占　小手狂揮急跳腳：快還給偶！

孔廟執行長要用台獨包圍中國？　王家貞怒轟要求下台否則刪預算

台東便當餐飲業者稽查抽驗　1件不合格移送來源縣市查處

金鐘獎／陳明珠「胸前深V挖到肚臍」！　罕見大尺度半球外露

李來發肝癌病逝余政憲感念15年來培育人才　廖健富謝恩師拉拔

快訊／台中高樓社區男子墜落！摔路中央當場死亡　路人直擊嚇壞

女院子發現「長尖耳野貓」竟是瀕危獰貓　十幾警包圍2小時捕捉

金鐘獎／主持人黃豪平「透視西裝」帥氣踏紅毯！木木小露纖細肩線

憨柴跳土堆...撞網「裝沒事」 媽目睹悲劇傻笑：養到二哈

地方熱門新聞

高雄10歲男童被毒蛇咬！300公尺外捕獲青竹絲

不滿光電場施工！　大埔鄉居民下跪陳情

台下聽眾還原現場！承辦人追上道歉被飆「五字經」

寵物增16萬隻　桃園成立公立動物醫療中心

7旬婦險遭詐騙投資佛飾品獲警銀聯手阻詐

2024桃園萬聖城　變裝入住桃園福容半價優惠

勞基法新修正　勞雇可協商延後強制退休違者重罰

50歲男三條冠狀動脈都阻塞　安泰醫院搶命成功

友善校園獎新北獲獎數全國9連霸　跨局處共同維護學生身心理健康

南消新增救災新利器快速破門好戰力

桃園112年度SBIR計畫　帶動逾9.5億元產值

中原大學洪穎怡教授　榮獲有庠科技發明獎

工會老師周上2節課一節薪高達1.1萬元議員質疑合理性

仁愛鄉曲冰明隧道通車啟用

更多熱門

相關新聞

副所長告白女警被打槍挨告性騒　下場慘了

副所長告白女警被打槍挨告性騒　下場慘了

台南市警局所轄分局派出所副所長，向女警告白失敗，反遭檢舉涉嫌性騒擾，分局接獲報告馬上啟動調查程序，並召開性別平等工作會議，啟動相關保護措施，經陳報市警局核定記過2次，改調其他分局擔任巡佐。

預售屋市況受波及　台南新案待售量4區破千戶

預售屋市況受波及　台南新案待售量4區破千戶

消基會表態反對「外送運價準則」　工會：只是爭外送員合理權益

消基會表態反對「外送運價準則」　工會：只是爭外送員合理權益

派出所副所長告白小女警　挨告性騷擾

派出所副所長告白小女警　挨告性騷擾

黃偉哲前進高雄宣傳「四百禮讚-台南物產展」

黃偉哲前進高雄宣傳「四百禮讚-台南物產展」

關鍵字：

台南商務平台黃偉哲好滋味

讀者迴響

熱門新聞

內湖15歲少年撞死3人！　「家庭背景」曝光

內湖3死車禍今早現場！　當地人「瀰漫血腥味」

秋颱大爆發！　專家「至少中度以上」：對台灣會有影響

快訊／15歲少年送分局！　雙手掩面低頭不敢露面

剛偷鑰匙5分鐘就撞死3人！目擊者傻：下車時還在笑

15歲少年偷開車奪3命！爸帶晚餐奔警局探子

剛出生男嬰丟河堤亡　狠心母急診：剛生小孩　

被黃曉明女友評「歌很猥瑣」！　伍佰回應了

別碰！數千顆神秘黑球沖上雪梨海灘

15歲少年IG曝光！無腦炫耀「三寶日常」

父重金聘2律師護兒　應訊到少年法庭「全程陪同」

15歲少年撞死3人！目擊者見死者「七孔流血、貼死牆上」嚇哭

15歲少年撞死人！同學現場受訪喊：駕駛有嚇到　一群人笑比YA

繳停車費　「發票爽中1000萬」沒人領

快訊／家庭遭撞碎…3死者家屬全向15歲少年提告

更多

最夯影音

更多

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面1死2命危

北市轎車撞店家1死2命危　警當場逮捕15歲肇事駕駛

歐陽妮妮曝「懷孕當下」楊丞琳驚喜尖叫　「全家爆哭」歐陽龍：暫時別打牌了XD

男友玩手遊中白貓湊近加入　女見牠認真緊盯螢幕笑翻XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面