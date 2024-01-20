黃偉哲北上為台南蜜棗促銷　邀大家品嘗幸福好滋味

▲台南市長黃偉哲20日下午現身台北市遠東百貨信義A13台南蜜棗快閃市集，趁著年節前，帶著有「台灣青蘋果」美譽的蜜棗，北上與民眾分享。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南為全國蜜棗第三大產地，每年過年前為盛產時期，台南市長黃偉哲20日下午現身台北市遠東百貨信義A13台南蜜棗快閃市集，趁著年節前，帶著有「台灣青蘋果」美譽的蜜棗，北上與民眾分享，此外也精心準備「棗」幸福花束送給夫人，別出心裁又浪漫，為冬日增添幸福氛圍。





今日活動中，青農林一夫帶領市長黃偉哲製作清爽無負擔的「棗」午餐，分送現場朋友品嚐，黃偉哲並代表市府與遠東百貨公司，共同捐贈一批台南蜜棗給家扶基金會台北家扶中心，讓大小朋友都能品嚐蜜棗清脆香甜的好滋味。





市長黃偉哲表示，台南是水果之都，從夏天的鳳梨、芒果，秋天的文旦、椪柑、洋香瓜，到冬天的蜜棗，都非常厲害，本著好東西和好朋友分享的心情，趁著年節前帶著蜜棗和大家分享。此外，台南還有許多非常優質的農特產品，適逢今年是台南建城400年，特別推出台南400福箱，結合台南五寶：東山桂圓、白河蓮藕粉、善化胡麻油、安平椪餅及鹽水意麵，均為最具府城特色的伴手禮，歡迎大家把握機會入手，過年送好禮。





農業局指出，每年12月至３月是台南蜜棗產期，富含大量維生素C、B1、B2以及鉀、鈣、鎂等礦物質，香甜清脆好吃，皮薄又多汁，不僅適合當飯後水果，也相當適合過年送禮，歡迎民眾多加選購。





南化區農會總幹事溫進添表示，因南化地處山區，早晚溫差大、水資源充足，栽培出的蜜棗果形大、皮薄多汁、又脆又甜，特別是種植品種多樣化，有早生的「台農13號─雪麗」、晚熟的「高雄11號─珍蜜」，以及傳統的中葉、帝王，每顆都重4兩以上，品質優良，有淺山小蘋果之美稱。





楠西區安心棗園青農林一夫則帶來獨特品種「新蜜王」，特殊蜜香與18度以上的超高甜度，成熟時的果皮還帶有特殊花紋，為生長過程中的裂紋癒合而產生，其栽培環境與肥培管理難度高，故鮮少有農家栽植。





市集除了蜜棗，也販售黑芝麻、洋香瓜、龍眼殼等台南冬日精選農特產，包含芝麻先生利用台南胡麻研發製成的麻油和相關產品，風味濃郁且營養價值豐富；黃金蕎麥以自然栽培法種植，作為各式食品及原料；玉井之門提供包括原生種芒果(土芒果)、鳳梨、芭樂、楊桃多種水果乾；東山小舖的主力產品是龍眼乾(花坑桂圓)，採用台南東山區的粉殼及潤枝龍眼，用土窯柴焙製成香氣十足的龍眼乾；東山區北馬村落栽植的洋香瓜，甜度可高達15度以上；鹽水農會以種在鹽地番茄製成酸中帶甜的帥哥番茄果乾；無米樂具有淡淡芋頭香的台農71號益全香米及台灣越光米；後壁俗女村的三款精釀米啤酒，以台南後壁區的白米為原料，將後壁米食和現代釀酒技術相結合，做出獨一無二的口感，呈現出特別的米食風味和品質，為品味者提供了獨特的風土之旅。