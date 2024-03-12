台南後壁洋香瓜好時節即將登場　黃偉哲邀請遊品嚐香甜好滋味

▲2024後壁區洋香瓜好時節將於17日上午，在台南後壁區菁寮老街德馨宮熱鬧登場，市長黃偉哲力薦大眾來品嚐新鮮美味的洋香瓜，一起支持台南在地優質農產。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024後壁區洋香瓜好時節將於17日上午，在台南後壁區菁寮老街德馨宮熱鬧登場，台南市政府12日聯合後壁區公所、社區、農會及商圈，為台南洋香瓜聯手行銷。

市長黃偉哲力薦大眾來品嚐新鮮美味的洋香瓜，一起支持台南在地優質農產，也可以順道安排後壁及周邊地區的旅程，體驗悠閒農村風光。市議員蔡育輝、李宗翰及王宣貿也到場共襄盛舉。

市長黃偉哲表示，台南後壁洋香瓜是台灣第二大產區，產季在一年四季中有好幾期，因此，洋香瓜的競爭力在市場上來說是相當高，而洋香瓜也有區分成很多不同的品種，像有紅色的果肉、橘色的果肉、綠色的果肉，至於，口感的部分則有軟的、脆的，品嚐起來皆非常細緻多汁，可以提供給消費者琳瑯滿目的多元選擇。

黃偉哲強調，未來市府也將持續與公所、農會與民間團體共同合作全力行銷洋香瓜，期盼在強強聯手之下，能夠開拓增加洋香瓜的通路市場與經濟產值，並藉此讓台南的農業發展實力在國際間發揚光大。

台南後壁區公所表示，活動當日將從上午9時開始熱鬧展開，並安排農產市集、水果知識小學堂、精彩舞台表演、洋香瓜雞肉潛艇堡 DIY 教學及品嚐等豐富有趣的主題內容；此外，在農產市集還有消費滿額贈送紀念品的活動，屆時現場亦有限量的精緻茶點組，透過品嚐洋香瓜蛋糕及果乾茶，就可把超值精緻餐具套組帶回家，只要報名繳費即可參加，名額有限，請大家把握機會來參與，並可順道逛逛菁寮老街，體驗美好悠閒的農村生活，一同享受愜意的幸福時光。

台南後壁區公所指出，栽培洋香瓜在後壁具有相當悠久的歷史，此次與後壁區農會合作舉辦洋香瓜評鑑，希望藉由評鑑活動提升後壁洋香瓜能見度與知名度，並與農會聯合搭配推出食農小旅行活動，此外，也透過與後壁高中師生來一起合作設計哈米族 Logo，以作為本次洋香瓜好時節之主題 ，誠摯邀請大朋友、小朋友一起來同樂。更多活動詳情資訊，請密切注意「後壁區公所」FB 粉絲專頁。