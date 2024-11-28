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香蕉每斤飆70元　農糧署：還要貴到明年4月

▲颱風重創香蕉產區，近期香蕉價格大漲。（圖／記者楊惠琪攝）

▲颱風重創香蕉產區，近期香蕉價格大漲。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

接連颱風重創國內高雄、屏東香蕉產區，產量大減7成，香蕉價格飆到每斤70元天價。農糧署南區分署長陳立儀表示，香蕉復耕需要8個月，預計明年4月起陸續收成，價格也會慢慢回穩，因風災受損的香蕉次級品則可轉作加工用途，加工量能充足，產業界也攜手研發多款香蕉產品，將推廣海內外市場。

農糧署與財團法人台灣香蕉研究所今舉行香蕉加工加值產品推廣記者會，現場展出多款黃蕉、綠蕉加工產品，包括香蕉沙其馬、綠蕉薯條三兄弟、綠蕉蘿蔔糕等，今年也首度與烘焙業者法布甜合作推出綠蕉薄餅、香蕉蛋塔等甜點。

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以往香蕉在冬天的價格每斤約30多元，最近漲到每斤70元，屏東縣迦登果菜生產合作社理事主席陳卉蓁說明，產地受接連颱風影響，產量大減7成，導致價格上漲，若後續天候穩定，沒有超級低溫或寒流的話，預計4月產量可以陸續回穩。

香蕉研究所表示，香蕉是全世界第四大宗作物，全世界生產量達1.2億公噸以上，台灣栽培面積約1.5萬公頃，年產量約33萬公噸，香蕉生產過程中，會因大量種植造成供過於求，也常受颱風豪雨等因素影響，造成次級香蕉增加，為解決此問題，香蕉加工有助提高產品的附加價值。
 

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