陸90後幣圈富豪豪擲2億買根香蕉　用加密貨幣支付遭疑「洗錢」

▲幣圈富豪孫宇晨天價拍下「喜劇演員」藝術品， 宣稱用虛擬貨幣支付遭疑洗錢。（圖／翻攝魯中晨報）

記者魏有德／綜合報導

大陸34歲的幣圈富豪孫宇晨20日在紐約將名為「喜劇演員」（Comedian）的藝術品拍下，按最終金額顯示，孫宇晨需支付624萬美元（約2億元新台幣），而這件藝術品只是成本35分美元（約11元台幣）的一根香蕉。值得注意的是，孫宇晨將使用加密貨幣支付，被外界質疑這場拍賣有炒作或洗錢的嫌疑。

▲孫宇晨拍下的藝術品是一根香蕉。（圖／翻攝魯中晨報）

《魯中晨報》報導，作為世界上估值最高的水果，這根香蕉是義大利惡作劇藝術家毛里奇奧·卡泰蘭（Maurizio Cattelan）創作的概念藝術品《喜劇演員》，意在諷刺市場投機行為。作品附有真品證書和安裝說明，所有者可以根據自己的意願隨時更換爛掉的香蕉。

孫宇晨表示，卡泰蘭的作品代表一種文化現象，在藝術、網路模因和加密貨幣社區間架起一座橋樑，「接下來幾天裡，他準備親自吃掉這根香蕉，作為這次獨特藝術體驗的一部分，以致敬它在藝術史及大眾文化裡的地位。」

▲大陸90後幣圈富豪孫宇晨。（圖／翻攝魯中晨報）

公開資訊顯示，孫宇晨1990年7月出生，波場TRON創始人，擁有北京大學歷史學學士、美國賓州大學法律學碩士等學歷。

孫宇晨作為大陸幣圈知名人物，當大陸央行等七部委於2017年要求禁止各類代幣發行融資活動時，他原本在直播中表態不退，後迫於各方壓力清退融資，也因此遠走海外，他發行的虛擬貨幣也登陸多個海外交易所。

孫宇晨最為出名的便是「爽了巴菲特的約」，他在2019年7月以457億美元（約1.4兆元新台幣）買下巴菲特的午餐，然而，就在他高調宣佈此事後，便以生病為由「取消」該場午宴，同時陷入「洗錢」、非法集資、涉黃涉賭等風暴中。

直至2020年1月，孫宇晨還是完成了約定，和巴菲特吃了一餐，據悉，這頓晚餐持續約3個多小時，帳單為515.05美元（約1.67萬元新台幣）。飯後，孫宇晨發行的虛擬貨幣「波場幣」價值暴漲超13%。