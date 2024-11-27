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高雄高爾夫球場關定了！陳其邁議會秀照片證據：無法妥協

▲陳其邁在總質詢時出示高爾夫球場被查獲的農藥 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳其邁在總質詢時出示高爾夫球場被查獲禁止使用的農藥 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高市議會今天（27日）市政總質詢，有議員提出高雄高爾夫球場向市府租地經營，沒有續約卻仍有球證交易，非常離譜。市長陳其邁答詢時表示，早在一年多前合約到期前雙方便有進行洽談，但對方不僅未履行公益承諾，同時也在現場被查獲500瓶環境部禁用的農藥，更在農業局、工務局約談時拒絕配合說明，這已涉及到大高雄地區市民飲用水安全問題，站在守護市民安全的立場，無法妥協。

陳其邁指出，高雄高爾夫球場的合約中除了租金外，也必須履行公益承諾，給予高雄市民打球時打折優惠、提供公共休憩場域等，但對方長期未履行公益承諾，經過協商後，市府也願意以專案補助來協助，但仍遭球場方拒絕。另外由於颱風造成本館路、愛河上游以及鳳山地區淹水，經調查與澄清湖集水區有關，才發現球場在水土保持上也出現問題。

▲陳其邁在總質詢時出示高爾夫球場被查獲的農藥 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高爾夫球場被查獲禁止使用的農藥 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳其邁強調，最嚴重的問題是農藥問題，原在合約中就有明文嚴禁使用農藥，但球場先是拒絕相關部門到場檢查，之後更被查獲高達近500瓶環境部禁止使用的農藥，無法得知已經使用多久，這已涉及到市民飲用水的安全問題。過程中農業局及工務局試圖約談球場方出面說明，對方依舊拒不配合，「視公權力於無物，我當市長的責任就是要守護市民安全，沒有任何妥協，就按照規矩來做。」

其實高雄高爾府球場關門還衍生勞工問題，球場工作人員與桿弟26日集結至議會陳情，簡煥宗、何權峰、邱俊憲及湯詠瑜等議員也到場聲援，盼市府守護工作權。高雄球場近百名員工、桿弟及受訓選手家長，在議員陪同下在議會外高喊「要工作權、守護球場、永續經營」等口號，控訴球場經營者漠視勞工權益，盼陳其邁市長與市府團隊介入協調，守護工作權。

▲陳其邁在總質詢時出示高爾夫球場被查獲的農藥 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高爾夫球場被查獲的非法農藥 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

簡煥宗議員痛批，早在去年，高雄球場經營者就和市府協商，在毫無告知會員、桿弟及員工之情況下，今年突然宣布市府要收回球場，相當不負責任，造成大量勞工失業。他強調「桿弟與高雄球場簽訂契約中，明訂若球場無法經營時，需提前一個月預告，但經營者完全沒有做到，強調身為企業主、雇主，必須履行其社會責任；期待市府謹慎處理、保障所有人的工作權益」。

勞工局長江建興說，市長不停交代不能損害勞工權益，保證將站在勞工立場，保護球場員工相關權益。因此，勞工局會持續要求並督促財團法人高雄高爾夫俱樂部與所有從業勞工妥善協商權益維護事宜，勞工局亦將主動檢視，依法保障從業人員應有勞動權益，並依各從業人員個別需求，提供職業訓練、就業媒合等服務，維護從業勞工工作權益。

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