快訊／海科館17%員工遭館長陳素芬霸凌　凌濤：罹癌人數達4、5位

▲國民黨桃園市議員凌濤。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國立海洋科技博物館館長陳素芬遭控職場霸凌，但教育部昨僅將陳調至非主管職，並未公布調查報告。國民黨今（28日）召開記者會痛批，教育部比勞動部還不如，沒有調查報告、沒有道歉、沒有記者會，只有遮掩真相，桃園市議員凌濤並揭露內部關鍵資料顯示，員工受害狀況約10位，看心理諮商約有2至3位、中風的有1位，甚至罹癌人數達4到5位，海科館已經成為公務人員痛苦的煉獄。

凌濤表示，民進黨政府的霸凌案連環爆，行政院院長卓榮泰竟然說霸凌案影響政府形象，對卓榮泰來講，「出了人命，只是政府形象受損，這些公務員難怪會被霸凌到死」，卓榮泰居然只顧自己的顏面，這些公務人員卻是在顧自己的生命。

凌濤公布海科館內部關鍵的資料顯示，依據受害狀況，海科館正式的員工約60位，就有10位被霸凌，比例高達17%，海科館已經成為沒辦法生存下去的工作場域。他質疑為什麼行政院不敢公布這份資料？因為真相太殘忍，報告顯示館長陳素芬職場霸凌情況，包括經常於內部會議咆哮、情緒失控；利用職權威脅恐嚇不准休假、受訓、出國；無法心平氣和討論事情，對錯不分看心情飆罵；錯誤政策卻要員工處理等。

凌濤質疑，教育部背後到底是誰能夠有這麼大的能力掩蓋這份關鍵的調查報告？難道因為陳素芬是民進黨中央秘書長林右昌的嫡系子弟兵？一路受到林右昌的扶持？教育部擔心這份調查報告太過於驚悚而傷到民進黨秘書長林右昌？令人高度質疑，陳素芬比謝宜容還大牌？民進黨持續包庇的狀況，恐讓綠營的權貴到最後變成霸凌者的產地。

台北市議員柳采葳則說，教育部次長葉丙成身為台大教授，不交報告，不交作業，「這樣的你覺得及格嗎？你應該很快就被二一了」。她也比較「教育布」比「勞動布」更惡質，更沒擔當的情況：「教育布」35天不交調查報告；「勞動布」起碼有調查報告。館長陳素芬請假沒有道歉；勞動部分署長謝宜容被迫出面錄影道歉。此外，「教育布」不敢開記者會面對；勞動部長至少敢親自召開記者會。政治責任部分，勞動部部長下台；而教育部長鄭英耀、次長葉丙成承諾跳票不敢面對。

