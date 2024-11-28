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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「高中生心智未熟」陸生不交流？　賴士葆遭打臉又嗆真的有聽到

▲▼ 0716 國民黨召開,停止政治抹黑,兒少保護修法不漏接,記者會-賴士葆。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

馬英九基金會邀陸生團來台訪問，昨參訪中山女中但並未安排與學生交流，藍委賴士葆透露，是教育部次長葉丙成認為高中生心智尚未成熟不座談，教育部長鄭英耀今（28日）否認此事，並嗆「講這樣的話的立委應該負責任」。賴士葆回應，自己真的有聽到有官員說這句話，「但好吧，葉丙成說不是他說的就不是，重點是沒有交流。」

鄭英耀表示，馬英九基金會在11月初就提出中國奧運選手和大學生訪問的相關申請，本來當時的申請只有到大學訪問，至於中山女高部分也只有校務參訪，沒有和學生互動，「基金會當時的提出就是這樣。」葉丙成是基於善意提醒，因為在上課期間，盡量不要影響老師教學和學生活動，以免造成無謂困擾。

媒體追問，這和未成年有什麼關係？鄭英耀強調，「完全沒有這樣的對話，講這個的立委要負責。」

賴士葆稍早受訪時則回應，整個故事很簡單，葉丙成先提出來，這個團去年的團不一樣，去年大學今年加一個高中，高中生有監護人有家長，未成年不建議有交流，因為馬辦審查時間很緊，如果沒有點頭這團來不成，因此要求都照辦。

賴士葆說，馬辦只派參訪沒有交流，但是有提到為什麼要監護人，因為未成年，「我把故事講出來，（民進黨）擺明希望高中生不要跟陸團交流機會，講說心智不成熟，我真的聽到有官員說這句話，葉丙成說不是他說的就不是，重點是沒有交流。」

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