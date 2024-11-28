軟爛老公3大地雷全中！還懶得接妻下班　她果斷放生直呼「好險」

▲有名女網友分享，當她下班出捷運已經半夜時，要求對方到捷運站接下班，對方卻不斷推拖。（示意圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

有名女網友分享，年初老公的公司解散，為了維持家中開支，她在短時間找到工作，想多賺一點所以選擇上中班，想到以前當對方加班，她總會到捷運口等對方回家，但當她下班出捷運已經半夜時，要求對方到捷運站接下班，老公卻不斷推拖，且工作不找、家事不做，還要她每天把飯菜準備好，只因為「這都是老婆應該要做的」，種種事蹟讓她徹底看清對方，果斷選擇離婚，直呼「這種男人，呵！好險我脫離了！」

原PO於近日在爆料公社發文指出，年初前夫的公司解散，為了維持家中開支，她在短時間內找到工作，想多賺一點就選擇上中班，下班出捷運已經半夜，雖然住的很近，但一個女生走在巷弄裡還是難免害怕，她多次要求對方到捷運站接下班，前夫卻多次回絕，要睡覺、跟朋友約好上線、很累等，各種理由層出不窮，且工作不找，家事不做，還要她每天把飯菜準備好，只因為「這都是老婆應該要做的」。

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原PO感嘆，以前當全職主婦，家事三餐她做可以，但現在當職業婦女卻還是要全包，且以前對方加班，她總會到捷運口等他回家，不僅沒有得到一句誇讚，只有「這本來就是妳應該做的」，現在角色對換，換她要求，「卻變成我在為難他？」

最後，她選擇了離婚，「還好我們沒有孩子，能果斷離婚」，豈料對方依然認為她在鬧、在耍脾氣，不僅沒一句挽留，戲謔的簽完名就繼續打電動，一直到約對方到戶政事務所，前夫還認為她會後悔，離婚快1個月了，還到處說等她氣消就會回去，從頭到尾沒一句道歉「這種男人，呵！好險我脫離了！」

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