林昱珉不是吃檳榔！醫曝「2大關鍵」示警：恐罹口腔癌

▲林昱珉遭質疑賽前嚼檳榔。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

中華隊日前以4比0血洗日本隊，成功摘下世界12強棒球賽金牌，不過王牌投手林昱珉因嘴角紅紅，遭質疑在賽前嚼檳榔，甚至還有媒體酸問「日本有賣檳榔嗎？」引起不小爭議。對此，耳鼻喉科醫師侯思任表示，2大關鍵原因能證明，林昱珉「不可能吃檳榔」。

中華隊球員林昱珉因包手刺青，加上在球場上被發現嘴巴通紅，不僅遭到酸民嘲諷「8＋9」，更有記者脫口詢問「玉米，可以問一下日本有賣檳榔嗎？」讓原本打算駐足受訪的林昱珉立刻扭頭就走。此事引起眾怒，網友紛紛砲轟該名記者，對國家英雄很不尊重，也讓「林昱珉嘴角紅紅」成為熱門話題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，嘉義大林慈濟醫院頭頸癌召集人、耳鼻喉科醫師侯思任指出，林昱珉不可能吃檳榔，關鍵2大原因為，第一、檳榔是農產品，不但不可能非法帶出境，團隊也不會允許球員在場上吃檳榔；第二、美國職棒常見選手嚼菸草，且菸草中會添加紅色色素，吃完後會滿嘴通紅，而身為旅美球員的林昱珉，有很大機率是吃口嚼菸草。

不過侯思任也示警，菸草成份中的尼古丁、焦油與菸品一樣具有成癮性，恐會導致口腔癌的發生，癌細胞最容易出現在牙齦、舌頭、嘴唇等咀嚼部位，部分美國職棒選手在退休後也被診斷出罹患口腔癌，罹癌原因與長期嚼食菸草息息相關。

延伸閱讀

▸ 棒球英雄遊行雙馬尾正妹IG被神出 日媒封「最可愛の妖精」

▸ 12強／陳傑憲遊行拿手機停在1畫面 2.6萬女粉絲稱羨：男人天花板

▸ 陸警當街掌摑痛毆12歲小學生遭開除！ 真相竟大逆轉…網替喊冤：打得好