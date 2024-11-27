李洋考到駕照了！笑喊：用路人請小心　粉絲嚇：以為你會開車

▲李洋考到駕照，開心笑容藏不住。（圖／翻攝李洋臉書）

圖文／CTWANT

羽球國手李洋與搭檔王齊麟的「麟洋配」，連續奪得2屆奧運羽球男雙金牌，在今年比賽結束後，李洋也正式宣布退役。而結束運動生涯的他，今（27）日在自己的社群平台上分享，自己終於考到駕照，還笑稱「各位用路人最近請小心」。

羽球國手李洋今日接近中午透過臉書發文寫下「我終於！！！考到駕照了！！！」並笑稱「各位用路人最近請小心駕駛，新手上路請多指教。」

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而他在貼文中，也附上自己拿著駕照，興奮拍照的模樣，還有在駕訓班練車時與教練的合照，以及自己實際開車上路的照片。

貼文一出也引起網友熱議，紛紛留言表示「恭喜，行車平安喔」、「恭喜李洋，我們行人也會注意跟小心的」、「考到駕照開車的樣子怎麼好可愛」、「不要開一開國光獎金就不見了」、「什麼！！！真的剛拿到而已嗎？」「你要先說，你常開的路線啊啊啊啊啊（方便避開）」、「我以後停紅燈要看看隔壁會不會剛好是李洋」。

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