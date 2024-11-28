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采盟蹭中華隊爆黃巾之亂　特勤認了「2單位同意」真相大逆轉

采盟免稅店人員卡C位拍照，引發「黃巾之亂」。（圖／中國時報陳麒全攝）

▲采盟免稅店人員卡C位拍照，引發「黃巾之亂」。（圖／中國時報陳麒全攝）

圖文／CTWANT

世界棒球12強賽完美落幕，中華隊奪下冠軍，寫下新的歷史。然而，日前返台時，機場卻一片混亂，采盟免稅店董事長還帶員工卡C位拍照，把選手們當成背景，引發軒然大波。外界好奇是否有人同意放行？對此特勤中心給答案，真相瞬間大逆轉。

立委今（27日）質詢25日晚間桃機的「黃巾之亂」，徐巧芯詢問：「是誰同意讓采盟的人員到前方合影的？」特勤中心副指揮官李慶然回答，是體育署和副總統辦公室。當時合影拉布條時，一旁都有維安人員戒護，主辦單位就和副總統辦公室協調，後來同意合照，怎料采盟的員工從後面竄到前面去。

李慶然提到，當天會同主辦單位體育署、航警局、華航、桃機、警官一大隊總共6個單位，一起進行現場會勘，管制區外有安全顧慮，內部則是經由安檢進入。至於采盟員工跑到前面為何沒動作？李慶然表示那都是管制區，經過認證的人進入，這部分會去檢討。

對此，媒體人謝曜州在臉書發文「要逆轉嗎？」指采盟上前拍照是經過體育署跟副總統辦公室同意，而且特勤還協助拉布條，但交通部長卻稱「原本規劃好采盟有特定的歡迎區域」，如今特勤說采盟合照有獲得同意，雙方說法明顯矛盾。

謝曜州說明，特勤和采盟互踢皮球，但他認為特勤的版本比較合乎常理，「采盟老董也是機靈，看輿論火燒，自己二話不說就扛了，五年看似捐錢，其實是打了活廣告，上面還欠他人情」。

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