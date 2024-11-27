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虎航班機延誤突取消！178乘客「困機艙5小時」氣炸：我們被拘留

▲台灣虎航越南飛高雄班機延誤並取消，引發旅客不滿。（圖／翻攝自爆料公社）

▲台灣虎航越南飛高雄班機延誤並取消，引發旅客不滿。（圖／翻攝自爆料公社）

記者閔文昱／綜合報導

台灣虎航一班由越南峴港飛回高雄的航班，26日因延誤起飛並在最終宣布停飛，導致多名乘客不滿被困在飛機上達5個小時，痛批空服員及機長是在無理由「拘留乘客」。對此，小港機場表示，這些旅客預計於27日晚上10時30分全數載回高雄。

有民眾將當時機上畫面上傳至臉書「爆料公社」，並表示該班機原訂於26日越南時間19時15分起飛，但因延誤至20時50分才登機，隨後飛機在滑行至跑道後，機長又廣播稱因高雄機場宵禁，需先返回加油並改飛台北。

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然而，乘客在飛機上等待了5個小時後，至凌晨1時40分，機長廣播稱因無法獲得飛行許可，航班必須取消。此舉導致178名乘客僅能下機、退關並領取行李，等待虎航通知新的班機時間，而虎航則為乘客安排一晚住宿。

為此，當下不少乘客也氣炸質疑，自己彷彿是沒犯罪就遭到「拘留」，且機上還有老年人存在血糖或心臟問題，卻被航空人員強迫承受長時間的等待，認為無法按時起飛是航空公司的問題，而非自身的問題，虎航應該要賠償。

對此，虎航解釋稱，當時峴港機場流量管制，導致航班延誤1個多小時抵達，並且預計回程高雄的時間超出宵禁時間，因此被當地拒絕起飛，雖然當時有即時遞交申請，希望改從桃園降落，但未獲許可，承諾會在27日晚上10時30分將所有旅客載回高雄。

高雄小港機場也表示，機場每天晚上12點到隔天清晨6點30分都會實施宵禁，而該班虎航在越南延誤起飛，抵達小港機場的時間超過半夜12點，因此不同意降落。

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