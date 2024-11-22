為什麼空姐手放背後？氧氣罩有時間限制？　飛機10大秘密公開

▲外媒整理出一系列「空服員知道，但大多數乘客不知道」的飛行冷知識。（圖／VCG，下同。）



記者吳美依／綜合報導

你知道為何登機時空姐會把手揹在後面，氧氣面罩有時間限制嗎？美國旅遊資訊網站ExploredPlanet整理出一系列「空服員知道，但大多數乘客都不知道」的飛行冷知識。

為什麼空服員站在入口處問好？



登機時，空服員往往站在入口處，向每一位乘客打招呼，此舉不只是出於禮貌或友善，也是為了親眼、面對面地評估乘客狀況，了解哪些人可能需要協助，例如長者或幼童，以及找到「身體健全乘客」（able-bodied passengers），在緊急狀況下提供後援。如果發現有人喝醉，也可能被請下飛機。

為什麼空服員把手揹在背後？

空服員向登機乘客打招呼時，也會把手揹在背後，這是為了悄悄使用計數器「數人頭」，確保每個人都上飛機，但又不會顯得無禮。

為什麼起降時要熄燈？

起飛及降落時，艙內燈光都會熄滅幾分鐘，然後再次打開。因為起降是一趟飛行之中「最危險」的時候，如果出了問題，燈光保持關閉狀態，才能夠節省電力。

此外，燈光提前熄滅，也是為了讓乘客的眼睛提早適應黑暗，萬一發生最糟糕狀況，就可以更迅速在黑暗之中看清楚周遭環境。

氧氣面罩有時間限制

氧氣面罩的使用時間限制僅有10至14分鐘，雖然看起來不長，但足以讓飛機降至10000英尺以下，讓乘客再次正常呼吸。

空服員不會告訴你「引擎熄火了」



萬一引擎熄火，空服員不會告訴乘客，以免引起不必要的恐慌，因為每架商用飛機，都能夠在少了一顆引擎的狀態下繼續飛行，機翼也可以讓它們滑行很長一段時間。

空服員可以制伏「具攻擊性」乘客



與電影裡驚慌失措的形象不一樣，空服員都有接受自衛訓練，可以在必要時刻，使用束線帶或安全帶，制伏攻擊性乘客，並且將他們安置在私密區域，直到落地。

空服員有「暗號」

空服員之間會使用秘密代號，提醒彼此機上出現奧客或者危險情況，同時保持艙內的平靜與秩序。

▼空服員可以從外面打開廁所。（圖／CFP）



空服員可以從外面打開廁所門



飛機廁所門可以從內部上鎖，但空服員也有鑰匙可以從外面打開，以防有人在裡面抽菸、受傷、昏倒，甚至做出違規行為。

頭等艙不是最安全的地方

2016年《時代》分析飛機數據庫的墜機死傷名單，卻發現飛機上最安全的地方是「後排座位」，後排中間座位死亡率28%。相較之下，前排座位的死亡率為38%，最糟糕的則是中間排走道座位，死亡率高達44%。

托盤比廁所還髒

在航班與航班之間，清潔人員會迅速擦拭機艙、消毒座椅、收拾垃圾，但沒有時間好好清潔托盤。2015年一項研究發現，大多數的飛機座椅托盤，比馬桶沖水閥還要髒8倍，建議可以自備消毒濕紙巾擦拭。