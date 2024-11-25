搭高鐵台灣奪冠！他「豪請車廂所有人喝飲料」　身分曝光超大咖

網搜小組／劉維榛報導

中華隊4:0超強擊敗日本！一名網友拍下影片，笑稱一位「學長」搭高鐵太瘋狂，為了慶祝中華隊致勝，霸氣請車廂旅客喝飲料，影片可見，對方向大家熱情喊話「已經哭太多次了，希望把這份感動留下來」，還親自拿飲料給每一位乘客，事實上這對「學長」身分大有來頭。

一名網友在Threads笑稱，學長肯定喝掛了，才會這麼瘋狂，「在高鐵車廂送飲料給大家喝，我搭高鐵也好想遇到這樣豪放的小哥」，同時對於中華隊奪冠感到不可思議，「擊破不可能，拿下史上第一座冠軍獎盃！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲侯柏安霸氣請客飲料。（圖／侯柏安提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



畫面可見，穿白色襯衫的男子大有來頭，是吉而好文創關係企業二代、營運長侯柏安。他表示，等車廂排隊時，「已經哭太多次了，希望把這份感動留下來」，因此才決定豪請這節車廂的旅客喝飲料，「沒有其他意思，實在太感動了YA~~~」並替台灣盡一個微薄之力，所有旅客拍掌歡呼回應謝謝，台灣得第一。

底下網友也狂呼，「台灣人就是送別人飲料還要跟別人說謝謝，太有禮貌了台灣人」、「車廂的大家也很可愛，大家恭喜」、「一度以為是在日本的新幹線上，因為的影片開頭的戴口罩之男服員，超級像日本人」、「台灣人真的好可愛又溫暖」、「剛好在這一個車廂，好幸運，感謝學長的飲料」、「這種分享喜悅快樂的方式真的好喜歡，太感動了」。

本影片獲得侯柏安授權提供！