星宇送台灣英雄「每人1張商務艙機票」　華航虎航推優惠慶祝奪冠

▲中華隊在棒球12強賽奪下冠軍。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡亞樺／台北報導

中華隊奪下世界12強棒球賽冠軍，慶祝優惠陸續公布，中華航空祭出全航線來回機票最低84折起，明（26日）凌晨0時開賣、限時3天；台灣虎航從即日起包括澳門、韓國航線，加碼「2人同行、1人免費」，單程最低799元起；長榮航空加碼提供亞洲不限航點經濟艙來回雙人機票，以及球員簽名球，在臉書留言就有機會抽中。

星宇航空今也宣布，中華隊在東京巨蛋創下令人感動及敬佩的佳績，奪下世界冠軍，不只是台灣之光，也連帶燃起了全民的棒球魂，星宇將贈送中華隊全體球員及教練共38位，每人全球不限航點商務艙來回機票一張，在賽事之餘，好好放鬆身心。

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▲華航推出「奪冠狂歡世界一起飛」限時72小時優惠 ，明天凌晨0時開賣。（圖／翻攝華航臉書）

華航今公布「奪冠狂歡世界一起飛」限時72小時促銷優惠，台灣出發全航線來回商務艙、豪華經濟艙88折起，經濟艙則84折起，明天0時開賣至周四晚間11時59分。出發日為2025年2月1至2025年10月25日（旺季除外）。

台灣虎航從即日起至今晚11時59分，推出澳門單程未稅799元起、韓國單程未稅價1499元起，同時澳門、韓國加碼「2人同行、第2人免費」，其餘航線則單程未稅價1599元起。

▲台灣虎航推出「2人同行、1人免費」慶祝促銷 。（圖／翻攝台灣虎航臉書）

長榮航空也在臉書宣布，原本奪冠要送台北－東京單人機票，現在加碼為亞洲不限航點經濟艙來回雙人機票。骰子6代表非常幸運，為中華隊助攻奪冠，將抽出6顆中華隊球員簽名球，但文中未揭曉是哪6位球員。

長榮航空表示，凡在明晚11時59分前，在臉書該貼文按讚，並留言tag兩位好友：「@xxx、@ooo，中華隊勇奪冠軍！我們和長榮航空都好愛您們」，周三將抽出一位幸運機票得主及6位簽名球的得主。