傳柯文哲8大金庫密帳　民眾黨譴責：毫無根據將政治獻金當不法所得

▲柯文哲剃光頭接受檢察官複訊。（資料圖／記者劉昌松攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，《鏡週刊》27日報導，北檢近日密集比對金流，認定柯涉嫌圖利京華城逾百億元，還發現有8大金庫密帳，且依扣押的其他金庫密帳逐一比對，除原本查獲沈慶京行賄柯1710萬元，又新增逾2300萬元賄款、侵占千萬元政治獻金。對此，民眾黨發表聲明，強烈譴責毫無根據就將政治獻金扣連不法所得。

針對《鏡週刊》27日報導內容，民眾黨稍早發布聲明表示，北檢偵辦京華城案至今，已經超過將近3個月，每週透過《鏡週刊》放話，洩漏特定偵辦內容也不間斷，檢察總長邢泰釗說一套做一套放任不處理，破壞司法公信也敗壞官箴，民眾黨表達強烈譴責。

民眾黨提及，而《鏡週刊》連最基本的舉證都做不到，毫無根據就將政治獻金扣連成不法所得，將協會、基金會做不當連結，靠記者幻想寫小說，將未經證實、東拼西湊的消息，編造故事後繼續透過其他媒體轉載，媒體第四權墮落至此，實在令人遺憾。

民眾黨再次重申，柯文哲從未侵占政治獻金，「鏡檢」按理應一併檢視所有與政治人物相關的基金會，靠毀人名節、追殺在野黨的方式，已經讓《鏡週刊》淪為賴清德政府的政治打手。