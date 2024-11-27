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陸路不通改航空！花蓮爭取增開台北-花蓮航班　1年1016架次

▲行政院正式核定由花東基金獎助花蓮航班，一年新增1016架次航班。（圖／翻攝立榮航空官方臉書）

行政院正式核定由花東基金獎助花蓮航班，一年新增1016架次航班。（圖／翻攝立榮航空官方臉書）

記者王兆麟 ／花蓮報導

自0403大地震後，每逢天災、豪大雨常造成陸路交通中斷，讓花蓮縣成為孤島，為解決鄉親回不了家的困境，花蓮縣長徐榛蔚與國民黨立法院黨團總召傅崐萁多次極力呼籲恢復空中疏運，行政院26日正式核定由花東基金獎助航班，一年新增1016架次航班，北花往返每週28架次，既增加花東人民安全回家的路，也盼為觀光旅遊注入更多活水。

花蓮縣政府表示，自0403大地震後，又加上多次天災影響造成陸路交通中斷，給予花蓮人一條安全回家的道路格外艱辛，也影響旅客訪花蓮的意願，花蓮縣政府與立法委員傅崐萁向行政院爭取，以增加台北-花蓮航班的方式作為運量支援，讓空運負擔部分陸運的壓力，有效振興花蓮經濟活動。

在0403大地震後，在中央與地方的努力下進行多項獎補助措施與具體補助，恢復鄉親往日生活與重振觀光經濟產業，包括自由行住宿旅遊補助、紅單戶重建補助最高85％、紅黃單裝修補助延長期限、台鐵票價凍漲等，以及最新的航空加班機。

其中在鐵公路方面，今年連遭地震、颱風等天災影響，花蓮對外陸運中斷多達12次，原本就脆弱的東部交通變得柔腸寸斷，不僅是地震造成陸路的毀損，也因地震後土石鬆動，颱風侵台夾帶大量降雨造成土石流時常沖毀鐵路，儘管台鐵都在鐵路中斷後積極搶修，但截至今日部份路段仍只有單向通車，無法恢復正常運量。

縣長徐榛蔚除了積極爭取花蓮與國際直航航班外，對於國內航班往返花蓮的增加也透過傅立委全力支持。行政院行政院基於緊急協助花蓮因鐵公路中斷之對外交通需求，同意由花東基金協助，以提升民航業者加開航線意願。規劃獎助航班為期一年，共新增1016架次航班，初期以每日增加1航班為目標，並以每日2航班為目標；1航班2架次。北花航班增加將有助於花蓮交通緊急應變及縣民遊客的通勤和旅遊需求。

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