陸多城市「第二機場」陸續獲批搶建　「大城雙機場」格局漸成形

▲廣州白雲機場 。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸多個城市為因應機場人流量趨於飽和，甚至經常出現擁擠不堪，機票偏高的情況，興建第二機場的規劃成為急需解決的課題。據了解，大陸目前擁有雙機場的城市僅北京、上海及大西部較為繁榮的成都。為解決上述問題，包括廣州、深圳，南京和重慶等大城市，近期陸續通過批准興建「第二機場」的規劃，展開「一城雙機場」趨勢的競逐者。

▲北京「第二機場」大興機場 。（圖／記者魏有德攝）

《澎湃新聞》報導，事实上，相比北京、上海、成都建設雙機場「一步到位」，廣州、深圳等城市實現雙機場的路徑則更像是「曲線救國」。規劃中的「珠三角樞紐（廣州新）機場」項目位於佛山市高明區；深圳「第二機場」的實際地界，則是位於惠州平潭。在更早之前官宣的上海第三機場，也是選址在南通。

這類「共享機場」的概念，是指一座機場不僅服務於所在城市，還通過協同發展和互聯互通，為周邊城市提供航空服務。

▲深圳寶安機場。（圖／翻攝自深圳新聞網）

數據顯示，深圳寶安機場2023年旅客吞吐量為5273萬人次，位居大陸第四，然而，寶安機場只有兩條跑道，成為大陸境內最繁忙的雙跑道機場。此外，廣州白雲機場2024年前十個月累計旅客吞吐量已達6316.3萬人次，依現階段T1+T2航廈設計容量8000萬人次，客流量已逼近飽和狀態。

包括長三角及大灣區的上海、廣州和深圳規劃的新機場方案，皆採取「共享機場」的概念，一方面拉升整體區域經濟，形成「母雞帶小雞」的格局，另一方面也能透過共享機場資源，形成優勢互補的環境。