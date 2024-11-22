79歲空嬤受傷！阻止「失控男客」強開機艙門遭毆　緊急送醫　

▲美國航空發生空服人員遭到乘客攻擊的事件。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國航空一架從威斯康辛州密爾瓦基飛往德州達拉斯的航班出現乘客鬧事，導致一名高齡79歲的「空嬤」受傷。當時一名男子試圖在高空中打開機艙門，因此引發混亂，3名熱心乘客隨即協助制伏失控男子，並使用膠帶將他固定在座位上，然而該名空服員仍在過程中不幸受傷，手腕與頸部皆有傷痕，下機後被送往醫院治療。

根據CNN報導，一名加拿大籍男子19日搭乘美國航空從威斯康辛州飛往德州的編號1915航班，但在機上卻突然激動地告訴一名79歲的女性空服員稱，自己必須立刻下飛機，並試圖打開機艙門。

空服員隨即上前阻止，但男子情緒失控，甚至衝向空服員，導致她的手腕與頸部受傷。空服員只能向在場的其他乘客救助，而一旁的3名乘客見狀，馬上衝上前去，合力制伏失控男子，並用膠帶將他的手腳捆綁，固定在座位上。

飛機順利降落於目的地達拉斯機場後，聯邦調查局（FBI）與警方立刻登機將男子帶走，並對他進行精神健康評估。根據目擊乘客表示，當時他與其他乘客合作，將男子按倒在地，並用膠帶固定其手腕、膝蓋以及腳踝，成功控制了男子大約30分鐘，直到飛機降落。

該名遭到攻擊的79歲空服員則是因為受傷被送往醫院治療，所幸目前情況穩定。