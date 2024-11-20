康芮颱風逾50航班重飛、轉降　民航局查3國航最重罰300萬元

▲交通部長陳世凱表示，民航局正在調查颱風天航班轉降、重落地情形。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

康芮颱風日前襲台，10月31日有多架班機重飛或轉降，甚至發生重落地，飛安引起關注，交通部長陳世凱今表示，確實有些航空公司有重落地的現象，民航局也啟動調查，民航局長何淑萍說，這次颱風發生重落地，轉降比例也比較高，正在調查，若有違規可裁罰航空業者60萬至300萬元。

陳世凱今赴立法院交通委員會進行專題報告，會中休息時接受媒體聯訪，被問起颱風天的飛航安全一事，他表示，確實發現當時颱風的風切非常大、側風也很大，在桃園機場降落時，有些航空公司有重落地的現象，民航局也啟動調查機制，針對航空公司簽派過程等做整體調查。

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何淑萍說明，目前會把所有航班跟資料先整理出來，翻看每一航班的紀錄、塔台跟航班對話資訊等，需要一些時間調查，而台灣虎航在颱風當天中午以後就沒有飛，因此這次針對華航、長榮航空、星宇航空進行調查。

▲民航局長何淑萍指出，康芮颱風約有500架航班其中重飛、轉降比例約10%。（圖／記者蔡亞樺攝）

何淑萍表示，這次颱風班機重飛及轉降次數、比例較高，因此開會檢討認為航空公司的簽派作業應該可以比較保守，颱風來的時候包含路徑及陣風，很難精準預測，因此希望保守簽派，把航班延後或取消，民航局都會提醒航空公司。

她指出，當天約有500架航班，重飛、轉降占比大概10%，之前颱風天轉降比例大約個位數，但她強調，轉降是正確的手段，機長在天空發現該重飛就該重飛、該轉降就要轉降，這次比例上比較高，因此認為航空公司在簽派作業上應該更保守。

懲處部分，何淑萍表示，重落地會有相關懲處，不符標準作業程序有違規會來處罰，個人跟公司罰處金額不同，如果是公司的話，基本上裁罰60萬至300萬元，而星宇航空發生重落地的班機跟機長，目前仍在停飛中。