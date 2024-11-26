賴清德細數12強國手好表現「漏一隊」　自曝一直相信林家正打擊好

▲總統賴清德感謝台灣英雄。（圖／翻攝直播）



記者杜冠霖／台北報導

世界12強棒球賽台灣奪冠，創下史上最佳紀錄，總統賴清德今（26日）於總統府接見全體隊職員，賴清德致詞時也一一向中華職棒六隊及旅外選手致意，卻獨漏富邦悍將，經主持人提醒，賴才想起來，並一一細數江國豪、張奕好表現，「感謝你們將台灣推上世界第一，你們都是台灣之光，謝謝你們為國家所做的一切。」

賴清德是資深統一獅迷，他表示，陳傑憲、潘傑楷、林安可、邱智呈，要在總統府見你們實在是不簡單，「你們都知道我在講什麼。不過陳傑憲跟我說雖然沒有拿到全國冠軍但是拿到世界冠軍，我希望餅總明年可以帶著統一獅隊好好表現，我後年在總統府迎接你們。」

賴清德表示，今年總冠軍是兄弟，自己會在明年在總統府歡迎兄弟來到總統府，要特別感謝吳俊偉、黃恩賜、曾頌恩、岳東華，兄弟真的是兄弟，非常強，攻守俱佳，潘孟安說吳俊偉是他們屏東孩子，看球的時候就一直說，曾頌恩是台北巨蛋的巨蛋王，現在連東京巨蛋也是你的天下，謝謝你們。

賴清德指出，也感謝吉力吉撈・鞏冠、李凱威、張政禹、林凱威、陳冠偉，吉力吉撈用石破天驚的紅不讓，讓世界介紹來自屏東瑪家鄉的排灣勇士，兩個凱威都非常精彩，一個是終結者，一個是二壘手，攻守俱佳，也謝謝張政禹，三壘手守得非常好，打擊也非常好，屏東縣長一直說就住在他家隔壁，一直跟我炫耀，感謝味全龍的選手。

賴清德也表示，感謝黃子鵬、莊昕諺、陳晨威、林立、朱育賢，這些都是樂天桃猿的好手，表現非常亮眼。黃子鵬和莊昕諺的投球非常精采，側投、變化球，非常精彩，看你們投球每一球我都在享受，謝謝你們。也謝謝陳晨威的全壘打，也再一次謝謝朱育賢，把這個球攔住了造成雙殺，謝謝。剛剛少講一位林立，林立不好意思，林立也是全壘打王。

賴清德表示，還有一位我要特別肯定台鋼雄鷹陳柏清，自己剛剛有跟他說你這次任務非常艱鉅，都來硬的，對日本對美國都由你來擔當，表現不俗，直球尾勁很好，控球、變化球都很好。

賴清德也特別感謝旅外選手林昱珉和林家正。一個投手、一個捕手，昱珉不知道還記不記得，十年前打U12的時候自己當台南市長有歡迎過你，替你加油，「我待會會送你照片。」賴也表示，另外我希望你能夠像王建民一樣，在美國大聯盟站穩腳步，有一點不要跟他學習，不要受傷。我們大家期待很深，希望你能夠持續在美國大聯盟發光發熱，持續為國爭光，謝謝你。

賴清德也表示，林家正，也謝謝你，你上場打全壘打那一次，自己跟潘孟安說你的打擊非常好，看前面幾場球擊球點都非常好，只是稍微打高一點，如果揮棒角度能夠高一點，就是長打好手，沒想到話一講話你就打全壘打，「潘孟安一直都不相信我的棒球比他行，他還跟我說他也是少棒的選手，一直到你全壘打那一刻他才對我甘拜下風，謝謝你。」

賴清德指出，成果是大家共同努力，包括我們也有很多情蒐的隊伍，還有後勤、復健、心理各個團隊，我剛剛分別介紹每一個球隊的球員，在國內我們都是為球隊爭取最大成績最大光榮，可是我們出國的時候都是同一個隊伍都是Team Taiwan，不管來自哪一隊，出國就是一個隊伍，今天我們在國際棒球賽上得到好的成績也向國人示範了一個國內競爭、國外團結，只要台灣團結我們就可以走得更遠。

賴清德語畢卻獨漏富邦悍將選手，經主持人提醒才想起，賴清德也表示，非常感謝江國豪還有張奕，江國豪投得非常好，那幾局是決定勝負的關鍵，謝謝你，而且直球和變化球都投得非常好。剛剛也有特別跟張奕請教，「我說是不是你自動請纓要再多投一局，他說是，因為他想贏球，我想他沒有說的是他想向日本棒球界證明他非常厲害。有特別注意到張奕，你的直球都150幾，變化球、滑球都非常犀利，謝謝你們為國家所做的一切。」