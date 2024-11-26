賴清德送台灣英雄「未來做總統」包屁衣　大力催婚、催生！

▲賴清德、蕭美琴準備印有「未來做總統」的包屁衣給台灣代表隊。（圖／總統府直播）



記者陶本和／台北報導

台灣在本屆世界12強棒球賽中一路過關斬將奪得金牌，創下台灣棒隊的歷史新頁。台灣代表隊26日進到總統府會見總統賴清德、副總統蕭美琴；賴清德跟蕭美琴準備了台灣造型兩用枕、三式帆布包，以及印有「未來做總統」的包屁衣，鼓勵年輕選手們趕快結婚、生子。至於代表團則回贈一顆全體球員的簽名球。

在接見台灣代表隊的尾聲，賴清德致贈禮品，由台灣隊長陳傑憲代表接受贈禮。賴清德跟蕭美琴這次準備了三樣禮物，首先是台灣造型的兩用枕，抱枕是採用地貌山綠色，而頸枕是四面環海的水青色，呈現島嶼之美，可以供選手移地訓練或出國比賽使用。

▼賴清德、蕭美琴準備台灣造型兩用枕。（圖／總統府直播）



賴清德表示，這個禮物是抱枕，表示希望大家團結合作，繼續為台灣打拼，抱枕拉鍊打開可以變成頸枕，讓台灣也可以當大家的靠山。隨後，賴清德還親自把頸枕掛在陳傑憲的脖子上。

特別的是，賴清德跟蕭美琴也送出印有「未來做總統」字樣的小孩子包屁衣，鼓勵年輕選手們趕快結婚、生子。賴清德在致詞時有呼籲大家，根據國光獎章，政府也會給每一位台灣英雄700萬元，「既然已經得到冠軍，而且有得到國家獎金，如果想要結婚還在猶豫地應該可以結婚了，如果想要生小孩還在猶豫了也可以生小孩了，恭喜你們」。

▼台灣代表隊回贈全隊的簽名球給賴清德。（圖／總統府直播）

