快訊／非台北人也沒關係！蔣萬安贈味全龍5球員各70萬　隨隊教練30萬

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

中華隊24日在世界12強賽金牌戰以4比0擊敗日本隊，每名球員可以獲得700萬元國光獎金，台北市長蔣萬安日前宣布，將再對設籍台北市選手加碼10％獎金，結果卻發現中華隊選手「沒人設籍在台北」。不過，台北市政府26日中午宣布，發給5位味全龍隊員每人各70萬元獎金，隨隊教練張建銘30萬元獎金，2位味全龍防護員、訓練員各10萬獎金。

台北市政府表示，本次世界棒球12強賽事，中華隊首度奪冠，這也是中華隊在這個等級的棒球賽事第一次奪得金牌，因此市府特別準備對主場在台北本地球隊的中華隊球員、教練與幕後英雄，表達感謝、鼓勵與嘉勉。

台北市政府說明，將致贈5位（林凱威、陳冠偉、吉力吉撈．鞏冠、張政禹、李凱威）參與本次中華隊的味全龍隊員一人70萬元獎金，致贈隨隊的味全龍教練張建銘30萬元獎金。

北市府強調，本次中華隊的奪冠表現，不只是教練球員上下一心，更有著無數幕後英雄的全力支持，因此市府特別致贈2位來自味全龍的中華隊防護員、訓練員，一人10萬獎金。

北市府指出，感謝中華隊英雄在國際賽場為國爭光，更感謝代表台北的球員、教練與幕後英雄的傑出貢獻，他們帶動了市民對棒球的熱情，締造台北的光榮記憶，更讓這座城市持續朝運動之都的願景大步邁進。