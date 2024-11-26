陳傑憲哽咽坦言沒想過會冠軍「創造不可能」　曾豪駒台下忍不住落淚

▲陳傑憲總統府談話。（圖／總統府直播）



記者杜冠霖／台北報導

世界12強棒球賽台灣奪冠，創下史上最佳紀錄，總統賴清德今（26日）於總統府接見全體隊職員，隊長陳傑憲致詞時坦言，心裡原本想說前進東京就可以了，沒有想過會得冠軍，謝謝教練團帶我們闖，拿下世界冠軍，也要跟選手們講，記住冠軍的滋味，我們都是台灣的驕傲，往後能夠代表台灣拿下更好成績。從未想說能夠讓台灣人民為我驕傲，也沒有想過我們能夠用球技讓世界看見台灣，一切超乎我的想像，我愛你們。陳傑憲致詞時，總教練曾豪駒也紅了眼眶，忍不住落淚。

陳傑憲表示，一個很突然被叫上台講話，自己是很有抗壓性的男人，站在這裡不會緊張吧，我們在集合的時候，自己跟隊友說，大家不看好我們，但我們只要把心凝聚起來，不用在乎結果，只要在乎打球、相處的過程，就會有好成績，算是有幸運嗎？還是很有實力，我們很有實力打進了東京。

陳傑憲直言，自己在機場講要在東京取得好成績，心裡其實想說前進東京就可以了，不用對自己要求太多，但到了東京，看到隊友、教練團的努力跟自信眼神，我們可以創造很多不可能，講到就想掉眼淚，謝謝隊友們一起，一步一步走到世界最頂點。

陳傑憲指出，其實我沒有想過我們有辦法得冠軍，也沒有想過這個世代會得世界冠軍，謝謝我們這個世代，我們的努力被世界看見，謝謝教練團帶我們闖，拿下世界冠軍，也要跟選手們講，記住冠軍的滋味，我們都是台灣的驕傲，往後能夠代表台灣拿下更好成績。

陳傑憲表示，今天看到台灣人民揮手為我們歡呼，心裡很感動，從未想說能夠讓台灣人民為我驕傲，也沒有想過我們能夠用球技讓世界看見台灣，一切超乎我的想像，之前自己真的很渺小，無法被大家看見我是誰，更何況是台灣棒球，但這次真的很謝謝教練團、球員、後勤，讓世界真的看見台灣，往後能夠抬頭挺胸迎向國際，我愛你們。

