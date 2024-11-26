花蓮紅黃單受災戶注意！室內裝修30萬補助核銷　不受1年限制

▲花蓮縣政府與立委傅崐萁為鄉親請命，紅黃單室內裝修費用補助的申請核撥，不受一年限制。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

繼上週成功爭取到行政院對於紅單戶重建85%最高補助，花蓮縣政府及國會總召立委傅崐萁持續為花蓮鄉親請命，11月24日再度爭取到財團法人賑災基金會同意，放寬紅黃單室內裝修費用每戶補助30萬元的申請核撥，不受一年限制，只要經花蓮縣政府審查認定後即可申請，讓許多重建工程落後擔心無法核銷的受災戶，頓時放下心中大石。

0403花蓮大地震後花蓮縣內多棟民宅建築受損嚴重，地震發生至今已經七個月有餘，縣內多棟受損建築仍在積極重建。花蓮縣政府透過立法委員傅崐萁管道積極爭取下，內政部提供房屋弱層補強補助經費，並由賑災基金會提供室內裝修費用每戶30萬元，以協助受災戶重建家園。但受限於部分工程尚未發包完成，因此有些受災戶的重建無法於原訂一年的期限內完成所有補強工程及核銷作業。

縣政府建設處指出，為確保災民權益及補助順利核銷，立委傅崐萁國會辦公室十一月中旬請求賑災基金會考量到施工進度，適度延長核銷截止日期。

賑災基金會日前已明確回函，只要經過花蓮縣政府判定為0403紅黃單房屋修繕補助的受災戶，在辦理住宅耐震弱層補強補助的時候，因為設計規劃、施工及行政作業時程導致超過地震發生後1年之申請期限，花蓮縣政府可以依個案特殊情形事實、受災戶檢具修繕付費憑據，向賑災基金會申請補助。如果是集合式住宅經住戶同意可由管委會代表向花蓮縣政府申辦。

建設處表示，0403地震後各項重建工作正如火如荼進行，此次攜手總召傅崐萁委員持續不間斷努力下，繼上週成功爭取到行政院對於紅單戶重建85%最高補助，再次為花蓮鄉親爭取到延長紅黃單室內裝修的補助期限，為花蓮受災家庭帶來重建家園的希望，為震後的受災戶提供了實質的幫助。

賑災基金會統計表示，預撥新台幣1億元提供給花蓮縣政府辦理紅黃單修繕補助作業。房屋修繕補助為0403專案賑助計畫，花蓮縣政府本於權責可依個案特殊情形及事實、受災戶檢具修繕付費憑據經過審查認定後即可從預撥款項核撥。