紅單受災戶重建家園！花蓮爭取13.6億重建補助　每坪最高15.3萬

▲縣長徐榛蔚表示，補助方案不僅為近四百戶受災居民注入重建的信心，也為花蓮災後復甦奠定穩固基礎。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

0403花蓮大地震屆滿七個月，花蓮縣政府在縣長徐榛蔚的領導下，攜手立法委員傅崐萁，成功爭取行政院核定紅單受災戶重建補助方案。該方案補助比例高達興建成本的85%，每坪最高補助15.3萬元，總經費高達13.6億元，重建進程穩步推進，為近四百戶紅單災損居民注入重建家園的信心與希望。

十月初公共工程委員會提報重建方案，國民黨立院黨團總召傅崐萁天天追蹤行政院進度，經國發會及國土署多次研議修正後，行政院已在18日正式核准。

根據行政院核批的方案內容，補助對象須是經認定屬紅單且經強制拆除之合法建築物所有權人，該建築物以自用住宅為限（非自用住宅、民宿、出租住宅、飯店、商場及餐廳等商業及工廠不予補助）。

若採都市更新或危老條例辦理重建者，補助重建平房是5.56萬一坪，六樓以上最高12萬元/坪，至多補助30坪，上限360萬元/戶。

如果是採立法院7月16日主決議方案辦理重建者，可領取原地原容積興建補助，1至３樓每坪補助10.57萬元，4樓以上最高單價補助達15萬3,000元/坪(18萬元/坪×85%)。

個案於領得建造執照時，由起造人列冊，檢同有關證明文件，向花蓮縣政府提出申請；經花蓮縣政府審查核准後，撥付款項予重建專戶。

補助採分期撥付，第1期款於個案領得建造執照並申報開工時，撥付補助金額60%；最後1期款於個案領得使用執照時，始得撥付。

根據花蓮縣政府統計，0403災損屬紅單且強制拆除之住宅類建築物，包含6處平房或透天厝及天王星大樓、統帥大樓、花一邨前棟，北濱街2號、秀林鄉民樂40號與41號及馥邑京華大樓等6處集合住宅，共12處建築物，戶數總計393戶。

本方案期程自113年起至116年止，總經費13.6億元，如有個案尚未興建完成，依其興建進度配合滾動檢討，視需要延長本計畫期程。

花蓮縣政府補充，針對弱層補強的部分，經內政部委託國家地震中心訂定「耐震弱層補強設計手冊」，公寓大廈建築物提高每棟補助經費450萬元、連棟式透天住宅建築物每棟補助經費50萬元，民眾申請私有建築物弱層補強途徑，須先進行建築物耐震能力初步評估，倘初步評估顯示危險度總分大於30分者即符合補助規定，若初步評估顯示危險度總分大於45分者，補助比例最高可達85%，住戶只需負擔15%，經統計0403紅黃單申請弱層補強經費，花蓮縣累計共49棟。

傳崐萁指出，地震帶來的不僅是物理建築的破壞，也影響到災民的心理安全感與社會凝聚力。此次重建補助方案的落實，不僅幫助災民重新安置家園，更彰顯了地方政府對災後重建的責任感，同時提升了人民對政府的信任度。尤其，中央政府回應中央民意訴求，以及兼顧政策延續的重要性，這樣的合作模式值得類似情境借鑒，進一步完善公共治理體系，增進社會福祉。

花蓮縣政府表示，此次補助方案的成功推動，感謝立法委員傅崐萁持續追蹤行政院進度，促成方案核定，不僅為近四百戶受災居民注入重建的信心，也為花蓮災後復甦奠定穩固基礎，縣府將持續推動災後復甦工作，確保重建進程穩健推進。