　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

紅單受災戶重建家園！花蓮爭取13.6億重建補助　每坪最高15.3萬

▲縣長徐榛蔚表示，補助方案不僅為近四百戶受災居民注入重建的信心，也為花蓮災後復甦奠定穩固基礎。（圖／花蓮縣政府提供）

縣長徐榛蔚表示，補助方案不僅為近四百戶受災居民注入重建的信心，也為花蓮災後復甦奠定穩固基礎。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

0403花蓮大地震屆滿七個月，花蓮縣政府在縣長徐榛蔚的領導下，攜手立法委員傅崐萁，成功爭取行政院核定紅單受災戶重建補助方案。該方案補助比例高達興建成本的85%，每坪最高補助15.3萬元，總經費高達13.6億元，重建進程穩步推進，為近四百戶紅單災損居民注入重建家園的信心與希望。

十月初公共工程委員會提報重建方案，國民黨立院黨團總召傅崐萁天天追蹤行政院進度，經國發會及國土署多次研議修正後，行政院已在18日正式核准。

根據行政院核批的方案內容，補助對象須是經認定屬紅單且經強制拆除之合法建築物所有權人，該建築物以自用住宅為限（非自用住宅、民宿、出租住宅、飯店、商場及餐廳等商業及工廠不予補助）。

若採都市更新或危老條例辦理重建者，補助重建平房是5.56萬一坪，六樓以上最高12萬元/坪，至多補助30坪，上限360萬元/戶。

如果是採立法院7月16日主決議方案辦理重建者，可領取原地原容積興建補助，1至３樓每坪補助10.57萬元，4樓以上最高單價補助達15萬3,000元/坪(18萬元/坪×85%)。

個案於領得建造執照時，由起造人列冊，檢同有關證明文件，向花蓮縣政府提出申請；經花蓮縣政府審查核准後，撥付款項予重建專戶。

補助採分期撥付，第1期款於個案領得建造執照並申報開工時，撥付補助金額60%；最後1期款於個案領得使用執照時，始得撥付。

根據花蓮縣政府統計，0403災損屬紅單且強制拆除之住宅類建築物，包含6處平房或透天厝及天王星大樓、統帥大樓、花一邨前棟，北濱街2號、秀林鄉民樂40號與41號及馥邑京華大樓等6處集合住宅，共12處建築物，戶數總計393戶。

本方案期程自113年起至116年止，總經費13.6億元，如有個案尚未興建完成，依其興建進度配合滾動檢討，視需要延長本計畫期程。

花蓮縣政府補充，針對弱層補強的部分，經內政部委託國家地震中心訂定「耐震弱層補強設計手冊」，公寓大廈建築物提高每棟補助經費450萬元、連棟式透天住宅建築物每棟補助經費50萬元，民眾申請私有建築物弱層補強途徑，須先進行建築物耐震能力初步評估，倘初步評估顯示危險度總分大於30分者即符合補助規定，若初步評估顯示危險度總分大於45分者，補助比例最高可達85%，住戶只需負擔15%，經統計0403紅黃單申請弱層補強經費，花蓮縣累計共49棟。

傳崐萁指出，地震帶來的不僅是物理建築的破壞，也影響到災民的心理安全感與社會凝聚力。此次重建補助方案的落實，不僅幫助災民重新安置家園，更彰顯了地方政府對災後重建的責任感，同時提升了人民對政府的信任度。尤其，中央政府回應中央民意訴求，以及兼顧政策延續的重要性，這樣的合作模式值得類似情境借鑒，進一步完善公共治理體系，增進社會福祉。

花蓮縣政府表示，此次補助方案的成功推動，感謝立法委員傅崐萁持續追蹤行政院進度，促成方案核定，不僅為近四百戶受災居民注入重建的信心，也為花蓮災後復甦奠定穩固基礎，縣府將持續推動災後復甦工作，確保重建進程穩健推進。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／「滑死他！」林凱威飆K凍結跑者！8比2領先美國
快訊／台61線嚴重車禍　轎車遭壓扁
中華隊7局上連得5分！台南Josh「手機放美國國旗」　網：國
快訊／7局猛攻再得分！　台灣8:2美國
快訊／江坤宇清壘安打　台灣灌3分！
快訊／張奕登板飆2K！防禦率仍是0　台灣6局3比2美國
快訊／陳傑憲提前退場　傷勢曝光
快訊／朱亞虎200萬交保！親友將抵北院辦保　今天就可以回家
潘傑楷408英尺炸裂東京巨蛋！中華隊連2屆12強對美國開轟
快訊／陳傑憲提前退場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

監理單位調訓貨運三業高違規駕駛人　強化正確駕駛觀念

快繳汽燃費！　嘉義監理所提醒：年底前還可補繳

紅單受災戶重建家園！花蓮爭取13.6億重建補助　每坪最高15.3萬

綠鬣蜥入侵雲林！一週捕80隻嚇壞農民　縣府：擬開「捕捉人才培訓課」

上萬人集結花蓮！全國語文競賽周末登場　徐榛蔚盼商機回流

守護神成功救援無數受害者　嘉市吳禎原獲頒婦幼工作貢獻獎

高雄男橋頭走到屏東「又累又餓」　警提供泡麵、車資助返家

森林火災好發時節到　林保署南投分署校園宣導防火護樹

屏東女酒後「機車不見了」　內埔警備勤時間國小旁尋獲

快訊／台南佳里區鐵皮屋民宅倉庫傳火警　消防人員出水搶救

球迷應援台灣尚勇超大聲　感動！把東京巨蛋變主場

【台灣尚勇響徹國際】把東京巨蛋喊成主場的 #台灣人

疾管署「土皇帝」霸凌錄音曝　狂吼：為什麼改我的指令

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

連恩告別式「一世代全到了」　時隔9年重逢…哈利哭紅鼻子

10歲女兒以為只能買Lisa周邊　見媽拿2門票嗨喊：妳怎麼會有

謝宜容沒經驗卻空降分署長？　勞發署長沉默近10秒：會反省

啦啦隊女神峮峮也來了！　女孩們自費衝東蛋應援台灣

又被吉力吉撈卡關！日播報員愣2秒　台人笑了XD

在東京巨蛋內一起用聲音告訴世界 #台灣最強

監理單位調訓貨運三業高違規駕駛人　強化正確駕駛觀念

快繳汽燃費！　嘉義監理所提醒：年底前還可補繳

紅單受災戶重建家園！花蓮爭取13.6億重建補助　每坪最高15.3萬

綠鬣蜥入侵雲林！一週捕80隻嚇壞農民　縣府：擬開「捕捉人才培訓課」

上萬人集結花蓮！全國語文競賽周末登場　徐榛蔚盼商機回流

守護神成功救援無數受害者　嘉市吳禎原獲頒婦幼工作貢獻獎

高雄男橋頭走到屏東「又累又餓」　警提供泡麵、車資助返家

森林火災好發時節到　林保署南投分署校園宣導防火護樹

屏東女酒後「機車不見了」　內埔警備勤時間國小旁尋獲

快訊／台南佳里區鐵皮屋民宅倉庫傳火警　消防人員出水搶救

澎恰恰棒球戰績超輝煌「生涯2經典完全比賽」　球迷：不然怎叫鐵手

中華隊激戰美國太刺激　議員提權宜問題想在議場看直播

紐時：俄烏升級戰事　已現滑向「核武衝突」可能性

「去Hotel嗎」單親媽服社會勞動...被約開房還襲胸　崩潰看精神科

監理單位調訓貨運三業高違規駕駛人　強化正確駕駛觀念

快訊／台股收盤大漲348.66點　台積電漲30元至1040

大梨山地區唯一牙醫師將退休　居民憂心偏鄉醫療權益遭犧牲

快訊／京華城案「大帳房」李文宗被聲請延押　北院11／28開庭

中華男籃飛紐西蘭「機位分配曝」　游艾喆、盧峻翔進入12人名單

川普擬徵60％關稅　陸商務部：必然導致美國通膨

地方熱門新聞

桃捷即時推播中華隊賽況　網友讚貼心應援

桃市圖＋東森自然美　打造五感療癒閱讀專區

從音樂教師到企業培訓　許立京用職涯故事激勵求職者

最低工資明年上路　雇主完善配套勿違法遭罰

中藥行漸消失！　地方特色產業資源遭稀釋

12強台美大戰今開打　彰化爌肉飯應援中華隊

華泰名品城最「狂」聖誕村　11/22盛大登場

綠鬣蜥入侵雲林！一週捕80隻嚇壞農民　縣府：擬開「捕捉人才培訓課」

從「媽媽」做回自己　黃荔芬樂喊：歡迎光臨

信義警分局與鄉農會舉辦防搶演練以及識詐宣導

微電二輪車納管掛牌　東港警加強宣導

花蓮機車定檢不寄明信片　申請簡訊通知免受罰

快訊／台南佳里區鐵皮屋民宅倉庫傳火警

雲林烏魚季來臨！季風加成「肥美品質佳」

更多熱門

相關新聞

新北竹筍、茭白筍天災現金救助　12／3前可到公所申請

新北竹筍、茭白筍天災現金救助　12／3前可到公所申請

新北市政府農業局積極向中央爭取新北市竹筍及茭白筍全市現金救助，農業部於2024年11月19日公告新北市為辦理竹筍、茭白筍農業天然災害現金救助及低利貸款地區，竹筍及茭白筍救助額度分別為每公頃4萬1,000元及5萬1,000元。另新店、樹林、土城、深坑及萬里區為辦理農業設施（塑膠布溫網室-塑膠布）天然災害現金救助地區，救助額度為每0.1公頃1萬5,000元。單筆耕作面積達0.01公頃以上且受颱風影響損害達2成的農友，即日起至12月3日前可到區公所申請。

補助外送員電動機車月租費政策蔡宗豪籲放寬補助

補助外送員電動機車月租費政策蔡宗豪籲放寬補助

首辦永續旅宿種子培訓吸200人　觀光署推綠色標章補助10萬元

首辦永續旅宿種子培訓吸200人　觀光署推綠色標章補助10萬元

花蓮養殖漁塭受重創　業者速申請現金補助

花蓮養殖漁塭受重創　業者速申請現金補助

高麗菜「超種紫燈」亮起！　農業部長喊話：若崩盤絕不補助

高麗菜「超種紫燈」亮起！　農業部長喊話：若崩盤絕不補助

關鍵字：

紅單受災戶重建家園補助每坪

讀者迴響

熱門新聞

「滑死他！」林凱威飆K凍結跑者！

峮峮美到登「東京巨蛋」大螢幕！　自掏腰包應援中華隊

勞動部輕生公務員「家屬聲明曝光」！

謝宜容哽咽自拍道歉影片　「我沒有保護好你們的孩子」

陳傑憲破紀錄後挨球吻　聯盟回報傷況

櫃姐遭撿屍　室友誤會錯失救援良機

主祕腳碰耳朵指揮開車　司機怒嗆4字

勞動部「輕生員工」遺書有2份　1份不到百字

新竹河濱上演「六腳獸」　保險套黏石椅沒人清

醫警告「癌前10大警訊」：你通常不在乎

台美大戰先發打線微調！吉力吉撈四棒

酒店愛滋妹上新聞！北市男性篩檢大增

無業男家中印鈔「指甲油畫防偽線」夜市變現

謝宜容送3萬愛馬仕絲巾？黃益中還原真相

台灣隊長陳傑憲一舉動感動日媒！

更多

最夯影音

更多

球迷應援台灣尚勇超大聲　感動！把東京巨蛋變主場

【台灣尚勇響徹國際】把東京巨蛋喊成主場的 #台灣人

疾管署「土皇帝」霸凌錄音曝　狂吼：為什麼改我的指令

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

連恩告別式「一世代全到了」　時隔9年重逢…哈利哭紅鼻子

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面