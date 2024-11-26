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全職媽力線上進修拼創業　自主訓練再領2萬元補助

▲阿麗透過勞動部婦女再就業計畫-「自主訓練獎勵」自己規劃行銷課程，完訓後不僅領取到2萬元獎勵金，還創立芭樂品牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲阿麗透過勞動部婦女再就業計畫-「自主訓練獎勵」自己規劃行銷課程，完訓後不僅領取到2萬元獎勵金，還創立芭樂品牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）


記者林東良／台南報導

勞動部為提高因家庭因素離職180日以上婦女重返職場意願，自2023年9月推出「婦女再就業計畫」，其中為鼓勵婦女規劃訓練精進自身職能，只要完成訓練並辦理求職登記，就可一次性領到2萬元自主訓練獎勵金，勞發署雲嘉南分署自計畫推動迄今，已協助近170位全職婦女完成自主訓練，為進入職場做好充電準備！

受少子化及勞動力高齡化影響，國發會推估2025年台灣將邁入超高齡社會，而因家庭照顧離開職場的婦女，顯然成為重要的勞動力來源之一。原本在社區發展協會身任多職、現年55歲的阿麗，3年前因先生中風、家中又有年邁的公婆，讓活躍在社區各處的她須離職，肩負起照顧家庭的責任，所幸在阿麗的細心照料和先生的積極復健，不僅生活已可以自理，還能在身體可負擔的情況下，去自家的芭樂園務農，依舊懷有工作熱情的阿麗，透過親友的分享得知勞動部為協助婦女重返職場，推出「婦女再就業計畫」，其中「自主訓練獎勵」更是可以自己規劃訓練，完訓後還能領取獎勵金，便立即提出申請。

▲阿麗透過勞動部婦女再就業計畫-「自主訓練獎勵」自己規劃行銷課程，完訓後不僅領取到2萬元獎勵金，還創立芭樂品牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

阿麗以往的工作之一，就是協助小農轉型為有機農業，並協助規劃參加市集拓展銷售通路，而家中的芭樂雖有在販售，但僅靠口耳相傳的零星顧客購買，阿麗覺得也許這是一個新商機，便透過自主訓練進修電商行銷及現代科技農業等課程，依循著訓練課程教導，建立IG品牌-拔辣呷(芭樂小農)，未來也規劃朝創業及開拓不同展銷通路，再為自己的職涯開啟不同的篇章！

雲嘉南分署長劉邦棟表示，「自主訓練獎勵」下半年受理期間為即日起至12月2日，除一次性可領取的2萬元自主訓練獎勵金，完訓後180日內成功就業再加發1萬元就業獎勵金，前述婦女若穩定就業於同一雇主滿90日，還能再加領3萬元的再就業獎勵金，總計最高可領取6萬元，鼓勵因家庭照顧離開職場180日以上的婦女，踴躍提出申請，蓄滿職能、再創職涯第二春。

▲阿麗透過勞動部婦女再就業計畫-「自主訓練獎勵」自己規劃行銷課程，完訓後不僅領取到2萬元獎勵金，還創立芭樂品牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

劉邦棟還說，勞動部「婦女再就業計畫」不僅針對再就業的婦女提供相關獎勵金，若雇主對於有家庭照顧等需求的婦女提供工時調整，每一職缺每月也將核發予雇主3千元、最高可領取3.6萬元，歡迎婦女與雇主善用政府資源，營造更好的就業市場環境，相關訊息可至雲嘉南分署官網(https://yct168.wda.gov.tw/)查詢，或至轄內各就業中心或服務台洽詢。

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