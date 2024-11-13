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首辦永續旅宿種子培訓吸200人　觀光署推綠色標章補助10萬元

▲▼觀光署首辦永續旅宿種子培訓，超過200位旅宿業者及地方政府報名參加。（圖／觀光署提供）

▲首度開辦永續旅宿種子培訓，超過200位旅宿業者及地方政府報名參加。（圖／觀光署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

因應全球永續旅遊浪潮，觀光署針對旅宿業量身打造課程，今、明天首度開辦永續旅宿種子培訓，同步開放實體及線上課程，吸引超過200位旅宿業者及地方政府報名參加，盼永續旅宿種子能夠向下扎根，為台灣永續旅遊打底再提升。

觀光署指出，此次培訓課程除了引導旅宿業認識永續認證的觀念、目標及認證系統外，同時安排環境部、經濟部與旅宿業者對話，讓旅宿業者了解各部會的節能減碳推動政策，包含旅客住宿服務原料取得、服務，及廢棄物處理所產生的碳排放量計算、查證等。

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觀光署也邀請已獲得永續相關認證的旅宿業者分享經驗，像是雲朗觀光集團旗下的日月潭雲品溫泉酒店2019年起持續取得CU-GSTC認證，積極力行永續、減碳、環保與地方創生。

▲▼觀光署首辦永續旅宿種子培訓，超過200位旅宿業者及地方政府報名參加。（圖／觀光署提供）

▲觀光署首辦永續旅宿種子培訓，希望有更多業者加入永續行列。（圖／觀光署提供）

取得GTS標章的福容大飯店福隆，選用在地食材、在地小農產品，推廣在地低碳旅遊；秧悦美地度假酒店分別在去年、今年取得GTS標章和CU-GSTC認證，主打以綠色生活共感體驗，用「食」踐永續生活。

觀光署表示，期盼透過此次的培訓課程及業者經驗分享，未來有更多旅宿業加入永續經營的行列，觀光署持續引導旅宿業逐步實踐，提升觀光產業鏈的可持續性，與業者攜手建構更好的永續旅遊環境。

為鼓勵旅宿業取得國內外永續、節能減碳、綠色環保相關認證或標章，觀光署表示，今年9月24日修正發布「交通部觀光署獎勵旅宿業品質提升補助要點」，提供相關申請費用80%以內的補助，最高可補助至10萬元，並以1次為限。

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