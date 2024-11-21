新北竹筍、茭白筍天災現金救助　12／3前可到公所申請

▲新北市農業局積極向中央爭取本市竹筍及茭白筍全市現金救助。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局積極向中央爭取新北市竹筍及茭白筍全市現金救助，農業部於2024年11月19日公告新北市為辦理竹筍、茭白筍農業天然災害現金救助及低利貸款地區，竹筍及茭白筍救助額度分別為每公頃4萬1,000元及5萬1,000元。另新店、樹林、土城、深坑及萬里區為辦理農業設施（塑膠布溫網室-塑膠布）天然災害現金救助地區，救助額度為每0.1公頃1萬5,000元。單筆耕作面積達0.01公頃以上且受颱風影響損害達2成的農友，即日起至12月3日前可到區公所申請。

康芮颱風來襲，新北市府立即啟動颱風應變機制，與各區公所保持聯繫，追蹤農作物生長狀況。本市竹筍部分因位於迎風面，康芮颱風導致竹稈及產損母竹斷裂、葉片斷裂破損乾枯。另外強風導致茭白筍葉片折損，經勘查已達中央救助標準，新北市政府農業局積極向中央爭取公告新北市竹筍、茭白筍現金救助。

▲新北市竹筍部分因位於迎風面，康芮颱風導致葉片斷裂破損乾枯。

新北市農業局指出，農業部於11月19日公告新北市為辦理竹筍、茭白筍農業天然災害現金救助地區及新店、樹林、土城、深坑及萬里區為辦理農業設施(塑膠布溫網室-塑膠布) 農業天然災害現金救助地區，農業局在第一時間通知公所開始受理農民申報，確保農民權益。

農業局表示，提醒單筆耕作面積達0.01公頃以上且受颱風影響損害達2成的農友，即日起至12月3日（不含例假日），攜帶基本證件、存款簿及土地經營證明文件，非土地所有權人需有土地委託經營書、租賃契約書或土地使用同意書，到區公所填寫申請表。如例假日需申報或有任何疑義，可洽詢所在地公所。

▲新北市竹筍部分因位於迎風面，康芮颱風導致竹稈及產損母竹斷裂。