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《蠟筆小新》地標-1　埼玉春日部「佐藤九日堂」原型百貨結束營業

日本經典動漫《蠟筆小新》中的「佐藤九日堂」原型百貨，於24日正式結束營業。（翻攝自Google Maps）

▲日本經典動漫《蠟筆小新》中的「佐藤九日堂」原型百貨，於24日正式結束營業。（翻攝自Google Maps）

圖文／鏡週刊

日本經典動漫《蠟筆小新》中的「佐藤九日堂」原型百貨正式畫下句點，位於埼玉縣春日部市的「伊藤洋華堂春日部店」在營業超過半世紀後，於11月24日正式關閉。

根據共同社報導，伊藤洋華堂春日部店隸屬於日本柒和伊控股公司，最初於1972年開業，並於1996年遷至現址，多年來，該百貨以其親民的形象和與動畫的緊密連結，吸引大量顧客。

報導指出，由於經營策略調整，柒和伊控股公司決定集中資源在獲利更高的地區，春日部作為地方性百貨收益有限，遂成為縮減計畫的一環。

在《蠟筆小新》的故事中，主角小新的媽媽野原美冴經常帶著一家人到「佐藤九日堂」搶購折扣商品，此場景的靈感正來自伊藤洋華堂的春日部店。多年來，該百貨也不時與動畫互動，甚至在屋頂與外牆懸掛「佐藤九日堂」字樣的大型宣傳品，吸引大量粉絲拍照打卡。

營業結束當天，來自全國各地以的粉絲聚集於店內外紀錄拍照留念，紀念充滿回憶的建築，不少春日部市的居民對於百貨結束營業感到不捨，代表當地的重要地標減少了一個。


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