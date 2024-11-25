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北韓軍隊現蹤俄國庫斯克州！　烏軍參謀總長：雙方在前線交戰

▲▼烏克蘭軍方描繪北韓特戰部隊的形象插畫。（圖／翻攝自烏克蘭國家抵抗中心）

▲北韓軍隊已經抵達庫斯克州，與烏軍交戰。（圖／翻攝自烏克蘭國家抵抗中心）

記者羅翊宬／編譯

自從北韓（朝鮮）向俄羅斯派遣精銳部隊後，相關軍情便一直不斷流傳。其中，烏軍於本月20日向俄國庫斯克州馬里諾村發射12枚英製「暴風影飛彈」，擊中俄軍、北韓軍共同使用的指揮所，傳出有500名北韓士兵陣亡的消息。對此，烏軍總參謀長則坦承，目前烏軍確實在庫斯克州與北韓軍交戰。

根據《烏克蘭通訊社》（RBC-Ukraine），烏克蘭武裝部隊總參謀長巴爾吉列維奇（Anatoliy Barhilevych）於當地時間24日證實，目前確實有1萬1000名以上的北韓軍被部署在俄國庫斯克州，其中一部份的兵力甚至投入與烏軍的作戰。

對於俄軍如何調派北韓軍隊？巴爾吉列維奇表示，「他們大部分隸屬於一般部隊。北韓軍隊會偽裝成俄羅斯遠東地區的原住民，甚至還持有俄國身分證，為了投入在歐洲當地的作戰，他們甚至已經接受了軍事訓練。」

南韓最高情報機構「國家情報院」也於20日指出，根據他們所掌握到的諜報，其實遠赴俄羅斯作戰的北韓軍隊約為1萬1000多人，這些北韓軍隊先是在俄國東北部接受基本的軍事訓練，以求適應當地作戰環境，10月底抵達庫斯克州，部分軍力分配至俄軍空降部隊或海軍陸戰隊，接受無人機應對訓練，部分兵力則直接參與作戰。

美媒《CNN》指出，不僅庫斯克州，其實部分北韓軍已經被投入烏克蘭東北大城哈爾科夫。不過對此，烏克蘭軍方向美國智庫《戰爭研究所》（ISW）表示，CNN的報導並非事實。

另外，《CNN》也在其他報導補充，在烏克蘭東南部的港口城市馬立波（馬里烏波爾），可以發現有北韓軍技術顧問正在執行作戰任務。《戰爭研究所》則回應，無法證實消息真偽。

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