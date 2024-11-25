日媒分析日本武士最大敗因！　台日12強賽「溫度差」成慘敗關鍵

▲世界12強棒球賽冠軍戰，日本隊落居亞軍，球員神情落寞。（圖／記者李毓康攝）

記者王佩翊／編譯

由井端弘和率領的日本隊在世界12強賽開賽以來連勝8場，一度被視為奪冠最大熱門，卻在決賽遭遇台灣的強勢復仇，慘遭完封。日媒就分析了此次日本隊吞敗的背景因素，並揭開只看「分數差」無法得知的關鍵原因。

根據《東京體育》報導，日本隊先發投手戶郷翔征前四局雖展現穩定壓制力，飆出5次三振，但是在第五局表現失常，慘遭台灣打線打擊，連挨2支全壘打，一口氣連失4分。

日本總教練井端弘賽後對球員表現給予肯定，表示球隊在精神和體能上都在這次賽事中有所成長，坦言敗北的責任必須歸咎於自己。

▲日媒分析，台日雙方對於世界12強棒球賽的溫度差，影響了比賽結果。（圖／記者李毓康攝）



事實上，在比賽前，有多數人認為日本隊將延續連27勝的威力，拿下冠軍，然而實際上此次賽事兩隊有多名主力球員缺席，因此拉近實力差距。無論是日本還是台灣，都沒能派出最完整的黃金陣容參賽，許多主力球員因傷缺席，使得比賽更具挑戰性。

日本的村上宗隆、岡本和真等多名核心球員因傷無法參賽，而台灣也有部分王牌球員缺席。然而中華隊仍在異國球場表現出強大韌性，以堅定信念贏得夢寐以求的冠軍。

報導直言，日本此次吞敗的決定性因素，應該就是在面對比賽時的「溫度差」。根據台灣「國光體育褒章頒發要點」，此次奪冠，每位選手可獲得700萬台幣的獎金，遠高於大部分台灣棒球選手的平均年薪，但是日本隊2023年在WBC奪冠後每人僅獲得600萬日圓獎金，相當於新台幣126萬元，兩者懸殊極大。

從國家政策支援的高額獎金就可以看出台灣對於此次冠軍勢在必得的決心。台灣在這次比賽的關注度不斷創下新高，原本目標只是進入超級循環賽，沒想到成功晉級決賽，不只是與日本的對決，還拿下冠軍，中華隊的每一步都牽動全國的熱血氛圍，各家媒體更是罕見地連日報導賽事與相關花絮。

與此相反，日本對此賽事的投入程度顯得略遜一籌。對於部分球員來說，世界12強的重要性不比WBC，因此主要拿來培養與發掘年輕球員。對球員而言，12強賽更多是展示自我實力的平台，而非全力追求冠軍的戰場，雖然大家都想贏，但更多時候需要平衡風險與回報，避免受傷。

最終，日本與台灣在賽事的事前準備與熱情態度的「溫度差」，也成為日本武士的吞敗關鍵，同時也是4分之差的根源所在。

不過對於日媒分析，日本網友則直言，「不需要說這麼多，台灣就是很強。」