日本隊止步27連勝！日媒震驚「慘敗報導放頭版」　松坂大輔送祝福

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

記者羅翊宬／綜合外電報導

世界棒球12強賽，中華隊（台灣隊）在冠軍賽以4比0的成績完封地主隊日本，順利奪下金牌與新台幣3億元的獎金。對此，日本主流媒體和體育大報今（25）日上午對這場比賽皆有所著墨，NHK將日本隊敗給台灣的消息放在首頁頭版；日刊體育則轉述大谷翔平的祝福；至於體育日本則分享松坂大輔的觀點。

日媒《日本放送協會》（NHK）於25日凌晨，便在首頁頭版刊登日本代表隊在決賽中以0比4敗給台灣、止步於27連勝的消息。報導指出，日本隊投手戶鄉翔征在前4局中連5次三振、無失分，然而到了第5局卻被陳傑憲轟出3分砲，光是這一局就丟失4分。

日本隊總教練井端弘和則表示，儘管選手的表現相當亮眼，但最後卻輸了比賽，對此自己必須完全扛起責任。

▲日媒提到，陳傑憲在求學時期曾經赴日就讀岡山共生高校。（圖／記者李毓康攝）

日媒《體育報知》則事發出多則相關報導，其中就有報導標題強調「四爺」陳傑憲其實曾經赴日就讀岡山共生高校，而他接受日媒採訪時更是直接以日語感嘆「簡直像是在做夢」；至於另一則報導則提到，日本隊時隔15年竟然在最後一戰被對手完封，而總教練井端引領的武士隊則是和冠軍擦身而過。

日媒《日刊體育》則先引述韓媒報導，強調就連在本屆預賽中遭到淘汰的南韓，其國內媒體對於台灣能夠奪下金牌的消息也感到相當震驚；另一則報導則指出，日本旅美選手大谷翔平在社群平台Instagram發文，向奪冠的台灣傳達祝福。

而《體育日本》則指出，台灣媒體《ETtoday新聞雲》迅速報導中華隊以4比0完封日本隊的消息，而中華隊總教練曾豪駒更在現場媒體採訪時表現出謙虛的一面。

▲世界12強棒球賽冠軍戰，松坂大輔現身觀戰。（圖／記者李毓康攝）

另一則報導則分享松坂大輔的觀點。松坂認為，其實日本隊、中華隊在此次對決上的表現皆相當優秀，在肉體上、精神上經歷長時間的磨練，「想向兩個代表隊鼓掌」。松坂也指出，他對台灣的打者在面對直球時的表現，留下深刻的印象，尤其陳傑憲更能力抗直球，最後轟出3分砲。

至於日媒《產經新聞》，則是透過標題強調在中華隊以4比0完封日本後，井端弘和坦言「我必須扛起全責」，並表示在這屆比賽中有所收穫。而另一則報導的標題則指出，日本隊先發投手戶鄉翔征所投出的直球，在第5局被對手轟出4分，「面臨前所未有的重大壓力」。